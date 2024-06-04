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Сегодня, 19:15

Аболин ответил на вопрос, будет ли комментировать матчи РПЛ в новом сезоне

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Борис Аболин.
Фото Соцсети

Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» заявил, что пока не знает, будет ли работать на играх премьер-лиги в следующем сезоне.

— Позвольте уточнить. Вы точно будете работать на матчах премьер-лиги в следующем сезоне?

— Нет, с РПЛ пока еще ничего не понятно. Но тут от меня многое зависит. У меня же очень много работы в Екатеринбурге. И если я смогу вырваться в Москву в какой-то уик-энд, то, конечно, попробую поработать. А так мне уже написали люди, отвечающие за трансляции ФНЛ, спросили, готов ли я комментировать «Урал» в первом дивизионе. Почему нет? Конечно. На домашних играх у меня загрузка, похоже, будет стопроцентная.

— Значит, «Урал» остается в вашей жизни.

— Получается, так.

Виктор Гончаренко. «Состав на первый стык с «Акроном» удивил несказанно! Жду интервью Гончаренко». Аболин — о вылете «Урала»

РПЛ
Борис Аболин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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Максим Глушенков

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