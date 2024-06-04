Комментатор Аболин: «Самое большое разочарование — посещаемость матчей «Урала»

Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» признался, что не готов ответить на вопрос, как быстро «Урал» вернется в РПЛ.

— Сможет ли «Урал» быстро вернуться в РПЛ?

— Никто вам не ответит. Конкуренция в ФНЛ намечается сумасшедшая. Все зависит от состава, от тренера. Очень надеюсь на болельщиков. В этом сезоне на важнейшие игры приходило мало народа... Это тоже, наверное, один из факторов неудачи. Пожалуй, для меня это самое большое разочарование — низкая посещаемость.

— И все-таки немного удивляет, что вы так спокойно сейчас рассуждаете о вылете «Урала».

— А вы позвоните мне сразу после проигранного матча мини-футбольной «Синары», особенно в плей-офф. Тогда увидите злого, раздраженного, убитого горем Бориса Аболина. (Улыбается.) Это я вам гарантирую!