Источник: «Спартак» сделал предложение «Балтике» по трансферу Латышонка

«Спартак» сделал предложение «Балтике» о трансфере голкипера Евгения Латышонка, сообщает «Чемпионат».

Ранее Telegram-канал «Первый спорт» первым сообщил об интересе красно-белых к 25-летнему игроку калининградской команды.

Отмечается, что «Балтика» предложила футболисту продлить контракт. Нынешнее соглашение Латышонка с клубом рассчитано до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Латышонок провел 34 матча за «Балтику» во всех турнирах, пропустил 44 гола и восемь раз отыграл на ноль. Стоимость вратаря составляет 650 тысяч евро по оценке Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что вратарем также интересуется «Зенит».