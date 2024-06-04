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Сегодня, 18:45

Комментатор Аболин: «Как «Урал» мог дома проиграть «Сочи» — 1:4?! Паноптикум!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» перечислил неудачные матчи «Урала» в сезоне-2023/24.

— Согласитесь, «Урал» не был на голову слабее соперников. Единственное исключение — матчи с «Зенитом». Вот там разница в классе, конечно, чувствовалась. Небо и земля! В остальных играх все могло качнуться в любую сторону. Вот только не нравилось, что в равных матчах команда не всегда могла резко прибавить в концовках и забирать свои очки. Такое произошло только в поединке с калининградцами. А вот когда осенью дома встречались с «Ахматом» (0:1), «Факелом» (0:0)... Я уж не говорю про поражение от «Сочи»! Сейчас и не вспомню, кто тогда тренировал южан (Александр Точилин. — Прим. «СЭ»).

— 1:4...

— Какой-то паноптикум! Эта игра вообще перевернула все! Если Гончаренко считает, что «Уралу» не хватило очка... Ну можно много матчей вспомнить. Но поражение от «Сочи» вообще ни в какие ворота не лезет! Даже сейчас не могу понять, что же тогда произошло. Главное, чтобы у Илюхи Ишкова психика не сломалась.

Виктор Гончаренко. «Состав на первый стык с «Акроном» удивил несказанно! Жду интервью Гончаренко». Аболин — о вылете «Урала»

— Это вы о чем?

— Формально два незабитых пенальти в одной игре с «Локо» тоже стоили команде того самого драгоценного очка. Я уже тогда призывал не критиковать парня. Хорошо, что он выкарабкался и даже стал твердым игроком стартового состава. Убежден, что если Илья останется, то станет настоящим лидером и будет одним из тех, кто постарается вернуть Екатеринбург в РПЛ. Хотя сейчас сложно гадать о том, каким будет состав, что будет с трансферами. Понятно, что уйдут Сиссе, Газинский, белорусы проследуют за Гончаренко.

— Согласны с тем, что зимняя селекция оказалась неудачной, из новичков пользу принес только Ионов? Может быть, зря отпустили Юшина, да еще и бесплатно?

— Усиления действительно не было. Я, кстати, думал, что зимой еще и Каштанов уйдет. Но он остался и весну провел довольно неплохо. А так... Слушайте, «Урал» уже не первый год не может нормально укрепиться во время паузы. Более того, для меня до сих пор загадка, что же случилось с Ранджеловичем. Лазар осенью 2022 года всех разрывал, а весной вообще не набрал ни одного очка... Загадка. Причем потом в «Рубине» он ведь ожил.

РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
Борис Аболин
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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