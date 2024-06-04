Комментатор Аболин: «Как «Урал» мог дома проиграть «Сочи» — 1:4?! Паноптикум!»
Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» перечислил неудачные матчи «Урала» в сезоне-2023/24.
— Согласитесь, «Урал» не был на голову слабее соперников. Единственное исключение — матчи с «Зенитом». Вот там разница в классе, конечно, чувствовалась. Небо и земля! В остальных играх все могло качнуться в любую сторону. Вот только не нравилось, что в равных матчах команда не всегда могла резко прибавить в концовках и забирать свои очки. Такое произошло только в поединке с калининградцами. А вот когда осенью дома встречались с «Ахматом» (0:1), «Факелом» (0:0)... Я уж не говорю про поражение от «Сочи»! Сейчас и не вспомню, кто тогда тренировал южан (Александр Точилин. — Прим. «СЭ»).
— 1:4...
— Какой-то паноптикум! Эта игра вообще перевернула все! Если Гончаренко считает, что «Уралу» не хватило очка... Ну можно много матчей вспомнить. Но поражение от «Сочи» вообще ни в какие ворота не лезет! Даже сейчас не могу понять, что же тогда произошло. Главное, чтобы у Илюхи Ишкова психика не сломалась.
— Это вы о чем?
— Формально два незабитых пенальти в одной игре с «Локо» тоже стоили команде того самого драгоценного очка. Я уже тогда призывал не критиковать парня. Хорошо, что он выкарабкался и даже стал твердым игроком стартового состава. Убежден, что если Илья останется, то станет настоящим лидером и будет одним из тех, кто постарается вернуть Екатеринбург в РПЛ. Хотя сейчас сложно гадать о том, каким будет состав, что будет с трансферами. Понятно, что уйдут Сиссе, Газинский, белорусы проследуют за Гончаренко.
— Согласны с тем, что зимняя селекция оказалась неудачной, из новичков пользу принес только Ионов? Может быть, зря отпустили Юшина, да еще и бесплатно?
— Усиления действительно не было. Я, кстати, думал, что зимой еще и Каштанов уйдет. Но он остался и весну провел довольно неплохо. А так... Слушайте, «Урал» уже не первый год не может нормально укрепиться во время паузы. Более того, для меня до сих пор загадка, что же случилось с Ранджеловичем. Лазар осенью 2022 года всех разрывал, а весной вообще не набрал ни одного очка... Загадка. Причем потом в «Рубине» он ведь ожил.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4