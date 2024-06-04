Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Митрофанов о конгрессе ФИФА: «Вся наша аргументация высказана. Коллеги ответили, что очень переживают»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о посещении конгресса ФИФА.

— Больше общались с представителями ФИФА, меньше с представителями УЕФА. Мяч в наших переговорах на стороне УЕФА. Вся наша аргументация высказана. УЕФА приняли решение о возвращении наших команд U-17. Потом это решение заморозили, а сейчас до сих пор жеребьевку провести не могут. То ли нашли решение, то ли не нашли. Мы сказали, что нам нужна конкретика. Нам нужно понимать, в какие сроки какая сборная вернется. Одно дело — отстранение на конкретный период. Это все равно плохо, но ваш горизонт планирования на несколько лет позволяет проводить работу и готовиться к соревнованиям. Бессрочно, до особого распоряжения — это совсем неправильно.

— Что вам ответили?

— Коллеги сказали, что они очень переживают и ищут пути решения. Мы мотивируем их к тому, чтобы они вернулись с ответом как можно скорее.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под совей эгидой в феврале 2022 года. С того момента команда Валерия Карпина провела 12 товарищеских матчей. Следующая встреча состоится 7 июня в Минске с Белоруссией.

РФС
Максим Митрофанов
ФИФА
1
1
Читайте также
Александр Головин назвал Аршавина русским Месси
Мбаппе — о переходе в «Реал»: «Сбывшаяся мечта»
В Крыму ответили на заявление Киева о легитимности украинской власти
Карпину запретили совмещение с заграницей, контракт с главным тренером подвис, в РФС готовы играть с Северной Кореей. Что происходит в сборной России
Эксперт назвала главные признаки абьюзера в дейтинг-сервисах
Профессор назвал возможные причины выпадения волос
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Тарасова считает, что конгресс ISU не имеет права замалчивать вопрос допуска российских спортсменов
Роднина высмеяла обвинение Microsoft в сторону России
Валуев — о докладе Microsoft: «Крайних искать они умеют»
Россию обвинили в очернении МОК и Олимпиады-2024. Новые фантазии о хакерах
Дюков — об участии в конгрессе ФИФА: «Могут быть позитивные сдвиги»
Костомаров — о смене гражданства: «Каждый делает свой выбор. Но я хотел выступать только за Россию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Круговой: «Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев, но они были вялотекущими»

Защитник «Урала» Бегич получил российский паспорт
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости