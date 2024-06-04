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«Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина

Александр Головин назвал Аршавина русским Месси
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент
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Футболист «Монако» Александр Головин.
Александр Головин с призом лучшему футболисту России в 2023 году по опросу «СЭ».
Фото «СЭ»
«СЭ» вручил полузащитнику «Монако» премию лучшему футболисту России-2023.

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году по опросу «СЭ». В нем участвовали тренеры и менеджеры клубов РПЛ, журналисты и читатели «СЭ», и в каждой категории «француз» стал первым. В мае после завершения сезона во Франции корреспонденты издания встретились с хавбеком сборной России в Кемеровский области, где он традиционно проводил часть своего отпуска, вручили приз и поговорили с ним о его жизни и карьере.

Александр Головин. Александр I. Головин — лучший футболист года по опросу «СЭ»

Калтан

— Наконец награда нашла героя. А в конце 2023 года понимали, что именно вас признают лучшим футболистом России? — первый вопрос Головину.

— Узнал о том, что меня признали лучшим футболистом, только по факту. Даже не в курсе, кто до меня выигрывал. Но, конечно, очень приятно, что авторитетные специалисты, тренеры отдали за меня свои голоса. А кто вторым стал? Чалов?

— Да. Но вы выиграли с большим преимуществом.

— Ясно. Что ж, спасибо, что меня наградили!

— Похоже, у вас есть реальный шанс повторить свой успех и по итогам 2024 года.

— Да я бы пока не спешил с выводами. Впереди новый сезон. Мы будем играть и в лиге 1, и в Лиге чемпионов. Это очень непросто. Но постараюсь опять победить в голосовании. (Улыбается.)

— Как ваш голеностоп, из-за травмы которого вы пропустили концовку сезона? Уже полностью восстановились?

— Нормально себя чувствую. Бегаю, занимаюсь по индивидуальной программе. Пока резких движений советуют не делать. В отпуске не стоит форсировать восстановление. Сейчас просто поддерживаю форму. Бегаю с невысокой скоростью. В таком режиме продолжу работать. А когда уже вернусь в расположение «Монако», думаю, начну тренироваться в общей группе.

Александр Головин. Головин — лучший футболист России в 2023 году. Покоряет лигу 1 и проводит блестящий сезон

— Многие в отпуске улетают, например, на Мальдивы, а вы в очередной раз приехали на малую родину в Калтан.

— Да. При этом планирую еще посетить Сочи, отдохнуть, с друзьями повидаться, с ребятами, которые играют в футбол.

— В ПФК «Сочи»?

— Нет, те, с кем я раньше тренировался по юношам ЦСКА. В Сочи живут и работают два друга, которые в свободное время играют в футбол.

— А в Калтан обычно на какой срок приезжаете?

— Минимум на пару недель. Тут друзья, родители, брат. Он, кстати, хоть и младше меня на четыре года, но уже женился. (Улыбается.)

— Как обычно проводите время в Калтане?

— Как правило, еду к родителям на дачу. Несколько дней с ними. Потом брат приезжает, теперь уже с женой. Можем с отцом съездить на рыбалку. А вот затем уже отправляемся с друзьями в Горный Алтай — где-то на неделю. Там много разных развлечений. Например, сплавляемся по рекам.

Футболист «Монако» Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

День рождения. Самый памятный подарок

— А чем занимается ваш брат? С футболом не связан?

— В детстве занимался. Но сейчас сосредоточен на учебе и работе.

— Получается, у вас в Калтане остались друзья детства? Никто не пропал?

— Вот с этим мне повезло! Мы уже дружим много лет. Понятно, что их не 20 человек. Но с пятью-шестью ребятами как общались, так и продолжаем общаться! Очень близко.

— Как-то им помогаете?

— Да они никогда не просят. Если вижу, что нужно помочь, конечно, иду навстречу.

— То есть живут и развиваются в Калтане, Новокузнецке?

— Да. Два друга — шахтеры. При этом они играют за футбольную команду шахты. А так как у них это хорошо получается, то где-то в течение полугода они закрывают свои смены, играя в футбол. Получают те же деньги, что и их коллеги, но не спускаясь в шахты. Для Новокузнецка это вполне приемлемые зарплаты.

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— Как дела у детской футбольной школы, в которой вы начинали свой путь?

— Я до семи-восьми лет тренировался в Калтане, потом уже в Новокузнецке до 12-13, ездил на турниры, на первенство России. А уже после уехал в Ленинск-Кузнецкий. Там до сих пор трудится специалист, который тренировал тогда меня. Сергей Васютин. Каждый свой отпуск навещаю его, видимся с пацанами.

— А есть же еще и турнир вашего имени?

— Да, он проходит в мой день рождения. В Калтане.

— Самый памятный подарок, который получали на день рождения? (Разговор состоялся накануне 28-летия футболиста. — Прим. «СЭ»)

— Больше всего эмоций я получил, когда родители мне подарили настоящий футбольный мяч. Чемпионата мира 2006 года! Дорого стоил, его было непросто достать. Родители специально его заказывали. Помню, проснулся — а передо мной этот мяч! Еще вчера ты видел по телевизору, как им играют на ЧМ, и вот он у тебя! Фантастика. То есть родители купили не какой-то первый попавшийся мяч на рынке. А специально подготовились. (Улыбается.)

— Вы, наверное, сразу стали самым крутым пацаном на районе.

— Тот мяч прожил очень долго. Три или четыре года. Крепкий такой. Первое время мне было даже жалко играть на асфальте, только на поле. Сразу после матча — его в руки и домой. (Улыбается.)

Александр Головин и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капризов и Соболев

— Несколько лет назад на видео показали поле, на котором вы тренировались в Калтане. Тогда оно уже было убитым...

— Помню тот ролик. Но за мой переход из ЦСКА в «Монако» получили деньги все школы, города, где я хотя бы немного поиграл. Я же не воспитывался где-то в одном месте, а выступал за разные команды. И Калтан тоже получил свою долю. В итоге построили стадион, постелили синтетическое поле, довольно новое. Возвели трибуну, сделали раздевалки. То есть вместо того пришедшего в негодность поля теперь качественный искусственный газон!

— А не узнавали, сколько ребят из Калтана после вас пробились во взрослый футбол и играют хотя бы в ФНЛ?

— По-моему, ни одного. Хотя... Играл с одним парнем, уже в Ленинске-Кузнецком на КФК против мужиков. Он старше меня — 1992 года. Кувшинов. Вот он потом недолго выступал в «Сибири», когда та была в ФНЛ.

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— Зато недалеко от вас, в Кузедеево, родился Кирилл Капризов, который стал суперзвездой хоккея. Общаетесь?

— Не сказать, чтобы часто, но контактируем. Несколько раз даже играли по сети в Dota. Это стратегия. Саня Соболев тоже играет. Мы с ним хорошо общаемся. А он знаком с Капризовым. Вот месяца два назад мы и зарубились. (Улыбается.)

— И кто из вас лучше всех играет?

— Да все примерно на одном уроне. Не очень. (Смеется.) На самом деле средне. Чтобы хорошо играть в стратегию, нужно много времени этому уделять.

Футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Мбаппе

— Давайте о «Монако». Вас включили в символическую сборную лиги 1, болельщики монегасков признали лучшим игроком чемпионата. Какую оценку поставили бы сами себе за сезон?

— По пятибалльной? Наверное, четверку. Все-таки пропустил концовку сезона. Слава богу, все закончилось хорошо — «Монако» попал в Лигу чемпионов. Cчитаю, после Нового года — в январе, феврале — мы немного «просели». Последовали поражения и ничьи.

— В чем причина?

— Несколько игроков уехали на Кубок Африки: Синго, Якобс, Камара. Минамино выступал на Кубке Азии. Мы провалили отрезок из четырех-пяти матчей. Отвратительно проиграли дома «Реймсу» и «Тулузе». Без шансов! Даже моментов у нас не было... А вот когда все вернулись в команду, дела пошли в гору.

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— Главный тренер «Монако» Ади Хюттер вовсю эксплуатирует ваш универсализм, используя на разных позициях. Левый вингер, один из двух плеймейкеров, центральный полузащитник, чистая «десятка» и даже опорный хавбек... Где вам комфортнее всего?

— Да, много схем у нас было. Мне комфортно везде!

— Даже так?

— Да. В каких-то матчах мне даже лучше выходить на позиции опорника. Если нам противостоит слабая команда, то она обороняется низким блоком, садится глубоко. В таких встречах я больше владею мячом в опорной зоне. А под нападающим редко получаю пасы.

А, например, против «ПСЖ» играл «десятку». Парижане дают тебе много пространства, чувствуешь больше свободы. А так, в целом, мне без разницы, где играть.

Футболист «Монако» Александр Головин.
Александр Головин.
Фото Global Look Press

— В этом сезоне обойти «ПСЖ» было нереально?

— Почему нет? Все по силам. Но я уже сказал, что после Нового года несколько важных футболистов уехали в свои сборные. Это нас и подкосило. Да, в итоге «ПСЖ» победил с отрывом в 9 очков. Но если бы те исполнители остались в январе, феврале, то... Нам банально не хватило обоймы. Не нашли равноценной замены сборникам. А у «ПСЖ» где-то 20 человек примерно одного уровня. То есть команда может проводить ротацию без серьезной потери качества.

— Если в первом круге вы крупно уступили «ПСЖ» (2:5), то во втором имели все шансы на победу (0:0).

— Согласен. Должны были брать три очка. Столько моментов, особенно до перерыва!

— В том числе и у вас.

— Да. Мяч ко мне отскочил, бил из убойной позиции. Защитник повернулся ко мне спиной, и я, увы, попал в него. Очень важный матч, за 6 очков. Выиграй мы тогда...

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— Мбаппе же заменили в перерыве. Не убедил?

— Думаю, тренеры его поберегли. У «ПСЖ» через несколько дней после нас была игра плей-офф Лиги чемпионов с «Реал Сосьедад». Он еще какой-то дискомфорт почувствовал. Эх... Мне казалось, мы должны были побеждать в тот день.

— А в целом Мбаппе — машина?

— Не то слово! Сейчас это самый сильный игрок в мире!

— Не Холанн?

— Нет. Когда Холанн не забивает, сразу же его эффективность на поле падает. А Мбаппе и без голов проделывает очень большой объем работы. Столько защитников на себя стягивает! Обыгрывает, открывается за спину, сам создает себе моменты. Холанн в этом плане более зависимый футболист. Лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мира.

Футболист ЦСКА Федор Чалов.
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чалов

— Но Мбаппе покинул «ПСЖ». Шансы «Монако» на титул возросли?

— С одной стороны, пожалуй, повысились. Но с другой, мне очень жаль, что фигура такой величины покидает лигу 1. Это большая потеря. Мне бы хотелось еще поиграть против него. Но Килиана тоже можно понять. Он желает побеждать и в еврокубках, а не только на внутренней арене. «Реал», как мы видим, успешнее в ЛЧ, чем «ПСЖ».

— «Монако», впрочем, тоже понес потерю. Почему не остался Бен Йеддер?

— У него закончился контракт. Как я понял, клуб и футболист не договорились по условиям. Расстались.

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— Балогун, Эмболо не смогут его заменить?

— Балогун — хороший футболист. Добротный форвард. Эмболо, к сожалению, много пропустил, подвержен травмам. За последние два года слишком мало матчей за нас провел. А так, конечно, качественный исполнитель.

— Может быть, вам стоит посоветовать вашему тренеру присмотреться к Федору Чалову, который мечтает играть в Европе?

— Ну нет, настолько мы с тренером не близки. (Улыбается.) Не могу что-либо советовать по поводу трансферов. Однако считаю, что Федя был бы конкурентоспособным в составе «Монако». Знаю его футбольные качества, характер. Думаю, он поборолся бы за место в основе.

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сафонов

— В «ПСЖ» в ближайшее время появится новый вратарь.

— Вы про Сафонова? А это точно?

— Все очень близко.

— Матвей однозначно заслуживает того, чтобы играть в большом европейском клубе. Когда приезжаю в сборную, сразу вижу его высокий уровень. Но понятно, что в «ПСЖ» ему будет сложно.

— Доннарумму не сдвинуть?

— Один из сильнейших голкиперов, против которых мне доводилось играть. Даже когда хочешь пробить из-за пределов штрафной, смотришь на него и не понимаешь, куда направлять мяч. Доннарумма очень грамотно выбирает позицию. Однако в любом случае буду рад за Матвея, если трансфер в ближайшее время завершится. Что ж, сыграем друг против друга. (Улыбается.) Надеюсь, уже в Суперкубке Франции. «ПСЖ» сделал золотой дубль, а мы — вторые в лиге.

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— Но, может быть, все же правы те эксперты, которые не понимают, зачем Сафонов идет в «ПСЖ» под Доннарумму?

— Но как ты можешь отказаться от предложения «ПСЖ»?! Надо обязательно переходить и пробовать свои силы. Не получится — значит, не получится. Но не принять этот вызов и остаться в «Краснодаре»... Мне кажется, никто в мире так не поступил бы.

— А как реагируете на мнение российских футбольных экспертов, которые считают, что Александру Головину пора двигаться дальше, уходить из «Монако» на повышение?

— Сейчас я уже спокойнее отношусь и к критике, и к похвале. Просто иногда полезно подумать над той или иной точкой зрения. А порой просто лучше никого не слушать.

— Так как быть с этой ситуацией?

— Меня все полностью устраивает в «Монако». Чувствую, что стал здесь лидером. Причем это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причем лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке. Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым.

Андрей Аршавин в игре за «Арсенал».
Фото Global Look Press

Аршавин

— Вас уже в России называют Царь «Монако». Чувствуете, что потихоньку становитесь легендой команды?

— Ну нет. Точно не легендой. У нас в раздевалке висит список игроков — рекордсменов «Монако» по разным показателям. Мне до них далековато.

— Вы очень скромный. Как оцените свой уровень по европейским стандартам? Выше среднего, один из ведущих игроков?

— Один из ведущих... Наверное, мог бы попасть в эту категорию. Но для этого надо проявить себя в Лиге чемпионов. Вот показатель! А выступать только в лиге 1 и считать, что ты находишься в элите европейского футбола... Неправильно.

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— В 2017 году вы сказали: «В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в «Арсенале», делал покер в ворота «Ливерпуля», забивал «Барселоне». Считался если и не лидером «канониров», то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против». Сейчас есть осознание, что способны повторить по успешности карьеру Аршавина?

— Мне сложно сравнивать себя с другими футболистами. Людям со стороны, уверен, виднее. В моей голове Аршавин до сих остается легендой российского футбола. Я вырос на его матчах, на его действиях на поле. Для меня он был русским Роналдиньо или русским Месси. Его футбол явно отличался от футбола других. А себя с ним сравнивать не готов.

— Андрей Сергеевич недавно заявил: «Такие, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет». Смело или по делу?

— Это его мнение. Мне сложно тут что-либо оспаривать. А если Сафонов перейдет в «ПСЖ» и заиграет там, то, возможно, еще один футболист появится за последние 50 лет. Кто знает...

Александр Головин и Леонид Слуцкий в 2016 году на тренировке ЦСКА.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Слуцкий

— С Леонидом Слуцким, который «шумит» в Китае, на связи?

— Да. Раз в две недели созваниваемся. Когда я травмировался, он тут же мне набрал: как дела, как восстановление? Я его тоже поздравлял с успехами в Китае. Стартанул он там фантастически.

— А он отсматривает ваши игры?

— Наверное, не все. Но большие матчи смотрит, следит за статистикой, за ТТД.

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— Последний ценный совет от него?

— Кажется, играли с «Монпелье». Он мне скидывал статистику. И добавил: «Голова, молодец. Ты как вино. Чем старше — тем лучше».

— Он же многое в вас вложил?

— Да. В ЦСКА у нас была сначала общая теория, а потом Леонид Викторович еще час мне объяснял моменты. Со Слуцким рядом сидели Вася и Леха Березуцкие. У нас тогда был просто потрясающий коллектив!

— Говорили, что Слуцкий советовал вам переходить в «Челси», а не в «Монако».

— Нет, не он. Леонид Викторович сразу сказал: последнее слово за тобой, думай сам. Я выбрал «Монако» — и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с «Челси» происходит. Значит, все правильно сделал.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Акинфеев

— В завершение — об РПЛ. За кого болели в чемпионской гонке?

— Был на Алтае, как раз смотрел «перекличку» последнего тура. Не могу сказать, что за кого-то переживал конкретно. Но концовка получилась очень интересной. Просто супер!

— Неужели никому не симпатизировали на финише сезона?

— Пожалуй, если брать весеннюю часть чемпионата, то «Динамо» и «Краснодар» заслуживали чемпионства больше, чем «Зенит». Но питерцы даже не в самой своей лучшей форме, обладая таким подбором исполнителей, все равно своего добились, дожали.

— Когда смотрите на Вендела, понимаете, что он делает в чемпионате России?

— И Вендел, и Клаудиньо — игроки другого уровня. Даже играя плохо, они все равно выделяются на фоне остальных в РПЛ.

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— Кто для вас лучший игрок РПЛ этого сезона?

— Честно говоря, смотрел только 20 процентов матчей чемпионата России. Максимум 30. В основном могу судить по обзорам, хайлайтам. Сейчас все говорят про Тюкавина. Наверное, это справедливо. Видел его голы на финише сезона.

— Акинфеев продлил контракт с ЦСКА еще на два года.

— Игорь — настоящая легенда! Очень рад, что он до сих пор защищает цвета армейцев. Всегда в отличной форме. В последнем туре против «Урала» опять пенальти потащил в своем излюбленном стиле. Не перестает удивлять. Все его сейвы уже кажутся обыденностью. Мне кажется, он может и до 60 доиграть. (Улыбается.)

— С его профессиональным подходом к делу?

— Дело не только в подходе. Игорь — невероятно талантливый вратарь! Если брать тех голкиперов, с кем я играл и тренировался, есть Игорь и все остальные. Он поражал даже на тренировках. Думаю, Акинфеев заиграл бы в любом европейском клубе. Я не шучу. Если бы этого очень сильно захотел. Но сделал свой выбор в пользу ЦСКА. Его надо уважать.

Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Монако
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Одноклубник Головина отказался поддержать акцию ЛГБТ*. «Монако» поддержал его дисквалификацию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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