«Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина
Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году по опросу «СЭ». В нем участвовали тренеры и менеджеры клубов РПЛ, журналисты и читатели «СЭ», и в каждой категории «француз» стал первым. В мае после завершения сезона во Франции корреспонденты издания встретились с хавбеком сборной России в Кемеровский области, где он традиционно проводил часть своего отпуска, вручили приз и поговорили с ним о его жизни и карьере.
Калтан
— Наконец награда нашла героя. А в конце 2023 года понимали, что именно вас признают лучшим футболистом России? — первый вопрос Головину.
— Узнал о том, что меня признали лучшим футболистом, только по факту. Даже не в курсе, кто до меня выигрывал. Но, конечно, очень приятно, что авторитетные специалисты, тренеры отдали за меня свои голоса. А кто вторым стал? Чалов?
— Да. Но вы выиграли с большим преимуществом.
— Ясно. Что ж, спасибо, что меня наградили!
— Похоже, у вас есть реальный шанс повторить свой успех и по итогам 2024 года.
— Да я бы пока не спешил с выводами. Впереди новый сезон. Мы будем играть и в лиге 1, и в Лиге чемпионов. Это очень непросто. Но постараюсь опять победить в голосовании. (Улыбается.)
— Как ваш голеностоп, из-за травмы которого вы пропустили концовку сезона? Уже полностью восстановились?
— Нормально себя чувствую. Бегаю, занимаюсь по индивидуальной программе. Пока резких движений советуют не делать. В отпуске не стоит форсировать восстановление. Сейчас просто поддерживаю форму. Бегаю с невысокой скоростью. В таком режиме продолжу работать. А когда уже вернусь в расположение «Монако», думаю, начну тренироваться в общей группе.
— Многие в отпуске улетают, например, на Мальдивы, а вы в очередной раз приехали на малую родину в Калтан.
— Да. При этом планирую еще посетить Сочи, отдохнуть, с друзьями повидаться, с ребятами, которые играют в футбол.
— В ПФК «Сочи»?
— Нет, те, с кем я раньше тренировался по юношам ЦСКА. В Сочи живут и работают два друга, которые в свободное время играют в футбол.
— А в Калтан обычно на какой срок приезжаете?
— Минимум на пару недель. Тут друзья, родители, брат. Он, кстати, хоть и младше меня на четыре года, но уже женился. (Улыбается.)
— Как обычно проводите время в Калтане?
— Как правило, еду к родителям на дачу. Несколько дней с ними. Потом брат приезжает, теперь уже с женой. Можем с отцом съездить на рыбалку. А вот затем уже отправляемся с друзьями в Горный Алтай — где-то на неделю. Там много разных развлечений. Например, сплавляемся по рекам.
День рождения. Самый памятный подарок
— А чем занимается ваш брат? С футболом не связан?
— В детстве занимался. Но сейчас сосредоточен на учебе и работе.
— Получается, у вас в Калтане остались друзья детства? Никто не пропал?
— Вот с этим мне повезло! Мы уже дружим много лет. Понятно, что их не 20 человек. Но с пятью-шестью ребятами как общались, так и продолжаем общаться! Очень близко.
— Как-то им помогаете?
— Да они никогда не просят. Если вижу, что нужно помочь, конечно, иду навстречу.
— То есть живут и развиваются в Калтане, Новокузнецке?
— Да. Два друга — шахтеры. При этом они играют за футбольную команду шахты. А так как у них это хорошо получается, то где-то в течение полугода они закрывают свои смены, играя в футбол. Получают те же деньги, что и их коллеги, но не спускаясь в шахты. Для Новокузнецка это вполне приемлемые зарплаты.
— Как дела у детской футбольной школы, в которой вы начинали свой путь?
— Я до семи-восьми лет тренировался в Калтане, потом уже в Новокузнецке до 12-13, ездил на турниры, на первенство России. А уже после уехал в Ленинск-Кузнецкий. Там до сих пор трудится специалист, который тренировал тогда меня. Сергей Васютин. Каждый свой отпуск навещаю его, видимся с пацанами.
— А есть же еще и турнир вашего имени?
— Да, он проходит в мой день рождения. В Калтане.
— Самый памятный подарок, который получали на день рождения? (Разговор состоялся накануне 28-летия футболиста. — Прим. «СЭ»)
— Больше всего эмоций я получил, когда родители мне подарили настоящий футбольный мяч. Чемпионата мира 2006 года! Дорого стоил, его было непросто достать. Родители специально его заказывали. Помню, проснулся — а передо мной этот мяч! Еще вчера ты видел по телевизору, как им играют на ЧМ, и вот он у тебя! Фантастика. То есть родители купили не какой-то первый попавшийся мяч на рынке. А специально подготовились. (Улыбается.)
— Вы, наверное, сразу стали самым крутым пацаном на районе.
— Тот мяч прожил очень долго. Три или четыре года. Крепкий такой. Первое время мне было даже жалко играть на асфальте, только на поле. Сразу после матча — его в руки и домой. (Улыбается.)
Капризов и Соболев
— Несколько лет назад на видео показали поле, на котором вы тренировались в Калтане. Тогда оно уже было убитым...
— Помню тот ролик. Но за мой переход из ЦСКА в «Монако» получили деньги все школы, города, где я хотя бы немного поиграл. Я же не воспитывался где-то в одном месте, а выступал за разные команды. И Калтан тоже получил свою долю. В итоге построили стадион, постелили синтетическое поле, довольно новое. Возвели трибуну, сделали раздевалки. То есть вместо того пришедшего в негодность поля теперь качественный искусственный газон!
— А не узнавали, сколько ребят из Калтана после вас пробились во взрослый футбол и играют хотя бы в ФНЛ?
— По-моему, ни одного. Хотя... Играл с одним парнем, уже в Ленинске-Кузнецком на КФК против мужиков. Он старше меня — 1992 года. Кувшинов. Вот он потом недолго выступал в «Сибири», когда та была в ФНЛ.
— Зато недалеко от вас, в Кузедеево, родился Кирилл Капризов, который стал суперзвездой хоккея. Общаетесь?
— Не сказать, чтобы часто, но контактируем. Несколько раз даже играли по сети в Dota. Это стратегия. Саня Соболев тоже играет. Мы с ним хорошо общаемся. А он знаком с Капризовым. Вот месяца два назад мы и зарубились. (Улыбается.)
— И кто из вас лучше всех играет?
— Да все примерно на одном уроне. Не очень. (Смеется.) На самом деле средне. Чтобы хорошо играть в стратегию, нужно много времени этому уделять.
Мбаппе
— Давайте о «Монако». Вас включили в символическую сборную лиги 1, болельщики монегасков признали лучшим игроком чемпионата. Какую оценку поставили бы сами себе за сезон?
— По пятибалльной? Наверное, четверку. Все-таки пропустил концовку сезона. Слава богу, все закончилось хорошо — «Монако» попал в Лигу чемпионов. Cчитаю, после Нового года — в январе, феврале — мы немного «просели». Последовали поражения и ничьи.
— В чем причина?
— Несколько игроков уехали на Кубок Африки: Синго, Якобс, Камара. Минамино выступал на Кубке Азии. Мы провалили отрезок из четырех-пяти матчей. Отвратительно проиграли дома «Реймсу» и «Тулузе». Без шансов! Даже моментов у нас не было... А вот когда все вернулись в команду, дела пошли в гору.
— Главный тренер «Монако» Ади Хюттер вовсю эксплуатирует ваш универсализм, используя на разных позициях. Левый вингер, один из двух плеймейкеров, центральный полузащитник, чистая «десятка» и даже опорный хавбек... Где вам комфортнее всего?
— Да, много схем у нас было. Мне комфортно везде!
— Даже так?
— Да. В каких-то матчах мне даже лучше выходить на позиции опорника. Если нам противостоит слабая команда, то она обороняется низким блоком, садится глубоко. В таких встречах я больше владею мячом в опорной зоне. А под нападающим редко получаю пасы.
А, например, против «ПСЖ» играл «десятку». Парижане дают тебе много пространства, чувствуешь больше свободы. А так, в целом, мне без разницы, где играть.
— В этом сезоне обойти «ПСЖ» было нереально?
— Почему нет? Все по силам. Но я уже сказал, что после Нового года несколько важных футболистов уехали в свои сборные. Это нас и подкосило. Да, в итоге «ПСЖ» победил с отрывом в 9 очков. Но если бы те исполнители остались в январе, феврале, то... Нам банально не хватило обоймы. Не нашли равноценной замены сборникам. А у «ПСЖ» где-то 20 человек примерно одного уровня. То есть команда может проводить ротацию без серьезной потери качества.
— Если в первом круге вы крупно уступили «ПСЖ» (2:5), то во втором имели все шансы на победу (0:0).
— Согласен. Должны были брать три очка. Столько моментов, особенно до перерыва!
— В том числе и у вас.
— Да. Мяч ко мне отскочил, бил из убойной позиции. Защитник повернулся ко мне спиной, и я, увы, попал в него. Очень важный матч, за 6 очков. Выиграй мы тогда...
— Мбаппе же заменили в перерыве. Не убедил?
— Думаю, тренеры его поберегли. У «ПСЖ» через несколько дней после нас была игра плей-офф Лиги чемпионов с «Реал Сосьедад». Он еще какой-то дискомфорт почувствовал. Эх... Мне казалось, мы должны были побеждать в тот день.
— А в целом Мбаппе — машина?
— Не то слово! Сейчас это самый сильный игрок в мире!
— Не Холанн?
— Нет. Когда Холанн не забивает, сразу же его эффективность на поле падает. А Мбаппе и без голов проделывает очень большой объем работы. Столько защитников на себя стягивает! Обыгрывает, открывается за спину, сам создает себе моменты. Холанн в этом плане более зависимый футболист. Лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мира.
Чалов
— Но Мбаппе покинул «ПСЖ». Шансы «Монако» на титул возросли?
— С одной стороны, пожалуй, повысились. Но с другой, мне очень жаль, что фигура такой величины покидает лигу 1. Это большая потеря. Мне бы хотелось еще поиграть против него. Но Килиана тоже можно понять. Он желает побеждать и в еврокубках, а не только на внутренней арене. «Реал», как мы видим, успешнее в ЛЧ, чем «ПСЖ».
— «Монако», впрочем, тоже понес потерю. Почему не остался Бен Йеддер?
— У него закончился контракт. Как я понял, клуб и футболист не договорились по условиям. Расстались.
— Балогун, Эмболо не смогут его заменить?
— Балогун — хороший футболист. Добротный форвард. Эмболо, к сожалению, много пропустил, подвержен травмам. За последние два года слишком мало матчей за нас провел. А так, конечно, качественный исполнитель.
— Может быть, вам стоит посоветовать вашему тренеру присмотреться к Федору Чалову, который мечтает играть в Европе?
— Ну нет, настолько мы с тренером не близки. (Улыбается.) Не могу что-либо советовать по поводу трансферов. Однако считаю, что Федя был бы конкурентоспособным в составе «Монако». Знаю его футбольные качества, характер. Думаю, он поборолся бы за место в основе.
Сафонов
— В «ПСЖ» в ближайшее время появится новый вратарь.
— Вы про Сафонова? А это точно?
— Все очень близко.
— Матвей однозначно заслуживает того, чтобы играть в большом европейском клубе. Когда приезжаю в сборную, сразу вижу его высокий уровень. Но понятно, что в «ПСЖ» ему будет сложно.
— Доннарумму не сдвинуть?
— Один из сильнейших голкиперов, против которых мне доводилось играть. Даже когда хочешь пробить из-за пределов штрафной, смотришь на него и не понимаешь, куда направлять мяч. Доннарумма очень грамотно выбирает позицию. Однако в любом случае буду рад за Матвея, если трансфер в ближайшее время завершится. Что ж, сыграем друг против друга. (Улыбается.) Надеюсь, уже в Суперкубке Франции. «ПСЖ» сделал золотой дубль, а мы — вторые в лиге.
— Но, может быть, все же правы те эксперты, которые не понимают, зачем Сафонов идет в «ПСЖ» под Доннарумму?
— Но как ты можешь отказаться от предложения «ПСЖ»?! Надо обязательно переходить и пробовать свои силы. Не получится — значит, не получится. Но не принять этот вызов и остаться в «Краснодаре»... Мне кажется, никто в мире так не поступил бы.
— А как реагируете на мнение российских футбольных экспертов, которые считают, что Александру Головину пора двигаться дальше, уходить из «Монако» на повышение?
— Сейчас я уже спокойнее отношусь и к критике, и к похвале. Просто иногда полезно подумать над той или иной точкой зрения. А порой просто лучше никого не слушать.
— Так как быть с этой ситуацией?
— Меня все полностью устраивает в «Монако». Чувствую, что стал здесь лидером. Причем это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причем лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке. Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым.
Аршавин
— Вас уже в России называют Царь «Монако». Чувствуете, что потихоньку становитесь легендой команды?
— Ну нет. Точно не легендой. У нас в раздевалке висит список игроков — рекордсменов «Монако» по разным показателям. Мне до них далековато.
— Вы очень скромный. Как оцените свой уровень по европейским стандартам? Выше среднего, один из ведущих игроков?
— Один из ведущих... Наверное, мог бы попасть в эту категорию. Но для этого надо проявить себя в Лиге чемпионов. Вот показатель! А выступать только в лиге 1 и считать, что ты находишься в элите европейского футбола... Неправильно.
— В 2017 году вы сказали: «В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в «Арсенале», делал покер в ворота «Ливерпуля», забивал «Барселоне». Считался если и не лидером «канониров», то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против». Сейчас есть осознание, что способны повторить по успешности карьеру Аршавина?
— Мне сложно сравнивать себя с другими футболистами. Людям со стороны, уверен, виднее. В моей голове Аршавин до сих остается легендой российского футбола. Я вырос на его матчах, на его действиях на поле. Для меня он был русским Роналдиньо или русским Месси. Его футбол явно отличался от футбола других. А себя с ним сравнивать не готов.
— Андрей Сергеевич недавно заявил: «Такие, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет». Смело или по делу?
— Это его мнение. Мне сложно тут что-либо оспаривать. А если Сафонов перейдет в «ПСЖ» и заиграет там, то, возможно, еще один футболист появится за последние 50 лет. Кто знает...
Слуцкий
— С Леонидом Слуцким, который «шумит» в Китае, на связи?
— Да. Раз в две недели созваниваемся. Когда я травмировался, он тут же мне набрал: как дела, как восстановление? Я его тоже поздравлял с успехами в Китае. Стартанул он там фантастически.
— А он отсматривает ваши игры?
— Наверное, не все. Но большие матчи смотрит, следит за статистикой, за ТТД.
— Последний ценный совет от него?
— Кажется, играли с «Монпелье». Он мне скидывал статистику. И добавил: «Голова, молодец. Ты как вино. Чем старше — тем лучше».
— Он же многое в вас вложил?
— Да. В ЦСКА у нас была сначала общая теория, а потом Леонид Викторович еще час мне объяснял моменты. Со Слуцким рядом сидели Вася и Леха Березуцкие. У нас тогда был просто потрясающий коллектив!
— Говорили, что Слуцкий советовал вам переходить в «Челси», а не в «Монако».
— Нет, не он. Леонид Викторович сразу сказал: последнее слово за тобой, думай сам. Я выбрал «Монако» — и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с «Челси» происходит. Значит, все правильно сделал.
Акинфеев
— В завершение — об РПЛ. За кого болели в чемпионской гонке?
— Был на Алтае, как раз смотрел «перекличку» последнего тура. Не могу сказать, что за кого-то переживал конкретно. Но концовка получилась очень интересной. Просто супер!
— Неужели никому не симпатизировали на финише сезона?
— Пожалуй, если брать весеннюю часть чемпионата, то «Динамо» и «Краснодар» заслуживали чемпионства больше, чем «Зенит». Но питерцы даже не в самой своей лучшей форме, обладая таким подбором исполнителей, все равно своего добились, дожали.
— Когда смотрите на Вендела, понимаете, что он делает в чемпионате России?
— И Вендел, и Клаудиньо — игроки другого уровня. Даже играя плохо, они все равно выделяются на фоне остальных в РПЛ.
— Кто для вас лучший игрок РПЛ этого сезона?
— Честно говоря, смотрел только 20 процентов матчей чемпионата России. Максимум 30. В основном могу судить по обзорам, хайлайтам. Сейчас все говорят про Тюкавина. Наверное, это справедливо. Видел его голы на финише сезона.
— Акинфеев продлил контракт с ЦСКА еще на два года.
— Игорь — настоящая легенда! Очень рад, что он до сих пор защищает цвета армейцев. Всегда в отличной форме. В последнем туре против «Урала» опять пенальти потащил в своем излюбленном стиле. Не перестает удивлять. Все его сейвы уже кажутся обыденностью. Мне кажется, он может и до 60 доиграть. (Улыбается.)
— С его профессиональным подходом к делу?
— Дело не только в подходе. Игорь — невероятно талантливый вратарь! Если брать тех голкиперов, с кем я играл и тренировался, есть Игорь и все остальные. Он поражал даже на тренировках. Думаю, Акинфеев заиграл бы в любом европейском клубе. Я не шучу. Если бы этого очень сильно захотел. Но сделал свой выбор в пользу ЦСКА. Его надо уважать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|22
|10
|2
|81-33
|76
|
2
|Монако
|34
|20
|7
|7
|68-42
|67
|
3
|Брест
|34
|17
|10
|7
|53-34
|61
|
4
|Лилль
|34
|16
|11
|7
|52-34
|59
|
5
|Ницца
|34
|15
|10
|9
|40-29
|55
|
6
|Лион
|34
|16
|5
|13
|49-55
|53
|
7
|Ланс
|34
|14
|9
|11
|45-37
|51
|
8
|Марсель
|34
|13
|11
|10
|52-41
|50
|
9
|Реймс
|34
|13
|8
|13
|42-47
|47
|
10
|Ренн
|34
|12
|10
|12
|53-46
|46
|
11
|Тулуза
|34
|11
|10
|13
|42-46
|43
|
12
|Монпелье
|34
|10
|12
|12
|43-48
|41
|
13
|Страсбур
|34
|10
|9
|15
|38-50
|39
|
14
|Нант
|34
|9
|6
|19
|30-55
|33
|
15
|Гавр
|34
|7
|11
|16
|34-45
|32
|
16
|Метц
|34
|8
|5
|21
|35-58
|29
|
17
|Лорьян
|34
|7
|8
|19
|43-66
|29
|
18
|Клермон Фут
|34
|5
|10
|19
|26-60
|25
|19.05
|22:00
|
Гавр – Марсель
|1 : 2
|19.05
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лилль – Ницца
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|5 : 0
|19.05
|22:00
|
Лион – Страсбур
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Метц – ПСЖ
|0 : 2
|19.05
|22:00
|
Монако – Нант
|4 : 0
|19.05
|22:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Тулуза – Брест
|0 : 3
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|24
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2