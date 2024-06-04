В РФС считают, что в сезоне-2023/24 РПЛ судьи отработали лучше, чем в прошлом

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев оценил работу судей в сезоне-2023/24 РПЛ.

«В прошлом сезоне было проще с точки зрения турнирных раскладов, но качество работы было пониже. Но нет пределов совершенству, у нас приходят новые арбитры, уже в конце дебютировал Егор Егоров, будем надеяться, что он будет не последним. Будем надеяться, что новых арбитров станет больше», — цитирует Каманцева ТАСС.

Чемпионом России в сезоне-2023/24 стал «Зенит», набрав 57 очков. В тройке — «Краснодар» и «Динамо» (по 56 очков).