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Сегодня, 12:00

Играл бы Едвай при Семине? Мнение тренера

Семин оценил игру «Локомотива» после ухода немецких специалистов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тин Едвай.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил игру команды после ухода немецких специалистов из клуба.

— Планируете посетить дерби «Локомотив» — «Динамо»?

— Нет, буду смотреть матч по телевизору.

— По последним двум играм можно сказать, что «Локомотив» оживает?

— Многое покажет дерби с «Динамо». Этот матч очень важен с точки зрения результата, места в таблице. Ведь если кто-то проиграет, думаю, уже потеряет шансы в этом сезоне на высокие места. Так что я жду агрессивный футбол, но и с оглядкой на свои ворота. «Локомотив», как мне показалось, в последних двух играх изменил свою систему, тактику.

— Поясните, пожалуйста.

— Железнодорожники стали больше внимания уделять обороне. И это, конечно, логично. Столько пропустили уже... Такого же никогда не было! А в последних двух встречах оставили свои ворота на замке, что и принесло победы. Cчитаю, в матче с «Торпедо» тренеры угадали с тремя опорниками Они хорошо выполняют оборонительные функции. Теперь должны улучшить прием мяча и атакующие действия.

Гильермо Абаскаль. «КДК нужно было сказать Абаскалю: «Ты моложе, зови Федотова в ресторан». Семин — о скандале после дерби и перспективах «Локо»

— Как вам Баринов в роли центрального защитника?

— Его качества позволяют ему эффективно действовать и в опорной зоне, и в центре обороны. Играя центрального защитника, Дмитрий хорошо начинает атаки.

— Недавно ваш бывший подопечный Сергей Гуренко в интервью «СЭ» заметил: «Едвай. Это не игрок, а катастрофа! Он же в каждом матче ошибается, никуда не успевает, из-под него регулярно забивают голы. Семин такого защитника давно бы выгнал!»

— Не могу сказать, кто бы играл при Семине, а кто — нет. У Сергея есть свое мнение. Он опытный человек, всегда приносил громадную пользу «Локомотиву», который тогда являлся топ-клубом. Не забывайте, что потом Гуренко еще поиграл и в «Роме» у Капелло. Он себя здорово проявил в серии А.

«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

22 октября железнодорожники сыграют дома с «Динамо».

Тин Едвай
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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