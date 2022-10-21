Играл бы Едвай при Семине? Мнение тренера
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил игру команды после ухода немецких специалистов из клуба.
— Планируете посетить дерби «Локомотив» — «Динамо»?
— Нет, буду смотреть матч по телевизору.
— По последним двум играм можно сказать, что «Локомотив» оживает?
— Многое покажет дерби с «Динамо». Этот матч очень важен с точки зрения результата, места в таблице. Ведь если кто-то проиграет, думаю, уже потеряет шансы в этом сезоне на высокие места. Так что я жду агрессивный футбол, но и с оглядкой на свои ворота. «Локомотив», как мне показалось, в последних двух играх изменил свою систему, тактику.
— Поясните, пожалуйста.
— Железнодорожники стали больше внимания уделять обороне. И это, конечно, логично. Столько пропустили уже... Такого же никогда не было! А в последних двух встречах оставили свои ворота на замке, что и принесло победы. Cчитаю, в матче с «Торпедо» тренеры угадали с тремя опорниками Они хорошо выполняют оборонительные функции. Теперь должны улучшить прием мяча и атакующие действия.
— Как вам Баринов в роли центрального защитника?
— Его качества позволяют ему эффективно действовать и в опорной зоне, и в центре обороны. Играя центрального защитника, Дмитрий хорошо начинает атаки.
— Недавно ваш бывший подопечный Сергей Гуренко в интервью «СЭ» заметил: «Едвай. Это не игрок, а катастрофа! Он же в каждом матче ошибается, никуда не успевает, из-под него регулярно забивают голы. Семин такого защитника давно бы выгнал!»
— Не могу сказать, кто бы играл при Семине, а кто — нет. У Сергея есть свое мнение. Он опытный человек, всегда приносил громадную пользу «Локомотиву», который тогда являлся топ-клубом. Не забывайте, что потом Гуренко еще поиграл и в «Роме» у Капелло. Он себя здорово проявил в серии А.
«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.
22 октября железнодорожники сыграют дома с «Динамо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1