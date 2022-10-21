Играл бы Едвай при Семине? Мнение тренера

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил игру команды после ухода немецких специалистов из клуба.

— Планируете посетить дерби «Локомотив» — «Динамо»?

— Нет, буду смотреть матч по телевизору.

— По последним двум играм можно сказать, что «Локомотив» оживает?

— Многое покажет дерби с «Динамо». Этот матч очень важен с точки зрения результата, места в таблице. Ведь если кто-то проиграет, думаю, уже потеряет шансы в этом сезоне на высокие места. Так что я жду агрессивный футбол, но и с оглядкой на свои ворота. «Локомотив», как мне показалось, в последних двух играх изменил свою систему, тактику.

— Поясните, пожалуйста.

— Железнодорожники стали больше внимания уделять обороне. И это, конечно, логично. Столько пропустили уже... Такого же никогда не было! А в последних двух встречах оставили свои ворота на замке, что и принесло победы. C читаю, в матче с «Торпедо» тренеры угадали с тремя опорниками Они хорошо выполняют оборонительные функции. Теперь должны улучшить прием мяча и атакующие действия.

— Как вам Баринов в роли центрального защитника?

— Его качества позволяют ему эффективно действовать и в опорной зоне, и в центре обороны. Играя центрального защитника, Дмитрий хорошо начинает атаки.

— Недавно ваш бывший подопечный Сергей Гуренко в интервью «СЭ» заметил: «Едвай. Это не игрок, а катастрофа! Он же в каждом матче ошибается, никуда не успевает, из-под него регулярно забивают голы. Семин такого защитника давно бы выгнал!»

— Не могу сказать, кто бы играл при Семине, а кто — нет. У Сергея есть свое мнение. Он опытный человек, всегда приносил громадную пользу «Локомотиву», который тогда являлся топ-клубом. Не забывайте, что потом Гуренко еще поиграл и в «Роме» у Капелло. Он себя здорово проявил в серии А.

«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

22 октября железнодорожники сыграют дома с «Динамо».