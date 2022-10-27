«Спартак» выиграл 5:0 без игры? У судей двойные стандарты? «Зенит» мстил «Сочи»? Интервью Генича

Комментатор «Матч ТВ» — о текущих событиях в РПЛ.

О судействе

— Не понимаю некоторые решения арбитров. Может быть, они соответствуют трактовкам, правилам игры. Но сопоставляя моменты, не понимаю, как Карасев не удаляет Промеса за удар по ноге Роше в дерби, а в концовке матча «Нижний Новгород» — «Краснодар» за похожий эпизод красную карточку получает Каккоев. Разница между этими решениями — всего неделя. Сразу же возникают вопросы, почему там желтая, а здесь красная. Эпизод не изменил ход игры, но нужно быть последовательным. Не надо вводить в заблуждение болельщиков, журналистов, комментаторов, футболистов и тренеров. Потом Каккоев идет в подтрибунное и говорит «клоуны». Это не выносится на КДК, потому что это обращение было безадресным. Божина и Кордобу дисквалифицировали, а Каккоева — нет, потому что безадресное обращение.

О «Спартаке»

— Матч с «Химками» не лучший для красно-белых по игре. Понравилось, что дебютировали воспитанники. Этот гол из ЮФЛ Зорина и Мелешина, дебют Шитова. Потери Промеса и Хлусевича не были заметны. Знал за час до игры, что Абаскаль будет смотреть матч на базе. У него было несколько вариантов, где посмотреть игру. Либо из ложи, где Тедеско смотрел, когда был дисквалифицирован, либо из дома, либо на базе. Он выбрал последнее. «Спартак» понравился по результату, но не по игре.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Оренбург» — ЦСКА

— Самый яркий матч тура. Эта была чуть ли не единственная встреча, где не было вопросов к арбитру, хотя многие поспорили с пенальти. Но я не понимаю, что в голове у Зделара, который в штрафной площади двумя руками валит соперника. Футбол хороший, ЦСКА должен был решать все вопросы в первом тайме. Это тенденция армейцев. Много моментов не реализовали в матче с «Динамо», «Торпедо» и «Оренбургом». Была уверенность, что красно-синие победят. Они не выигрывали в предыдущих матчах, но игра была хорошей, с моментами. Мастерство игроков ЦСКА должно было перевесить оборону «Оренбурга».

— Кто заберет Сычевого? Пойдет по газпромовскому пути?

— В «Локомотив» может перейти. «Сочи» тоже может взять его. Есть ли смысл уходить Сычевому из «Оренбурга» зимой? Да. У него низкие отступные. Главное — не повторить путь Агаларова.

— А есть различие между Агаларовым и Сычевым?

— Да. Агаларов много забивал с пенальти, играл в команде с менее комбинационным футболом. У «Оренбурга» и состав посильнее, чем у прошлогодней «Уфы». Плюс Сычевой посильнее, дерзкий, хорошо играет головой. У Сычевого для нападающего больше качеств, чем у Агаларова. Они абсолютно разные. Сычевой может продавить и протащить мяч, Агаларов же все свои мячи забил из штрафной площади.

— У Сычевого кризис идей? Он два раза одинаково отметил гол.

— Ему не хватило времени, чтобы новое празднование придумать. Но обязательно подготовит что-то новое. Не могу что-то посоветовать. Он очень хороший, открытый. Надо подумать, куда Сычевой впишется отлично. По-хорошему, он больше пригодился бы «Сочи».

Владимир Сычевой. ФК «Оренбург»

О Тикнизяне

— Не думаю, что Наир сошел с ума и при всех просто так начал кричать болельщику «Закрой рот!». Значит, игрока спровоцировали, значит, фанат что-то сказал ему. Понятно, что болельщик переживает за команду, вкладывает душу и финансы, но он не имеет права оскорблять футболиста. Когда футболисты выходят со стадиона через черный ход, не общаясь ни с кем, я их понимаю. Болельщики думают, что игрокам наплевать на клуб, они играют за деньги. Что это за фраза в адрес футболиста: «Я не хочу, чтобы ты играл за мой клуб»? Так нельзя говорить. У меня есть вопросы к уровню игры Тикнизяна. Но его пригласило руководство. До прямых оскорблений доходить нехорошо.

— Тикнизян, как представитель клуба «Локомотива», не имеет права на такое высказывание.

— Не имеет. Если не можешь сдержаться, то иди через черный ход. Тикнизян переборщил? Да. Переживает он за результат? Да. Соответствует уровню «Локомотива»? Это вопрос руководству.

— Тикнизян один из немногих футболистов, который выходит к болельщикам.

— Да, и Баринов так же делает. «Локомотив» оказался в сложнейшей ситуации. Они пытаются выправить ее. Не могу обвинить футболистов в отсутствии желания играть. Но сейчас все сломалось. Посмотрим, что будет в весенней части сезона с новым тренером и тренерским штабом. Есть ощущение, что немцы халтурили, неудачно подготовили команду, хотя к 14-му туру должны были сыграться. Если команда в начале сезона находится в подвале, то ей трудно выбираться. Хороший подбор игроков — не всегда успех.

Михаил Галактионов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Галактионов в «Локомотиве»

— Почему все ждут Галактионова в «Локомотив» как спасителя?

— Он может стабилизировать игру. Он системный человек. Он много лет работал в РФС. Поначалу не нравилась игра «Нижнего Новгорода». Они проигрывают несколько матчей подряд, но есть понимание, что тренер хочет от команды.

— Но «Локомотиву» нужны очки, а не понимание.

— У Галактионова будет больше месяца на подготовку зимой. «Локомотив» сейчас не готов по многим показателям.

— Галактионов сейчас перейдет в «Локомотив»?

— Не знаю. Идет непростой процесс переговоров на самом верху. Между РЖД и Нижегородской областью.

— Это некрасиво со стороны Галактионова?

— В Италии тренер не может работать с двумя разными командами в одном сезоне. Может быть, стоит рассмотреть это правило. Хотя наши клубы что-нибудь придумали бы. Например, назначили бы Галактионова ассистентом главного тренера.

Прогресс «Динамо»

— Чувствую прогресс «Динамо». Они забили за три игры девять голов. Лучший тайм был при Йокановиче против «Ростова», хотя у команды Карпина был не основной состав. «Динамо» сыграло классно против «Локомотива», в тот футбол, который полюбили болельщики при Шварце. Футболисты хорошо комбинировали, бежали, активно вступали в отбор. Захарян находится в отличной форме, Смолов принимает интеллектуально правильные решения. Игра против «Ростова» стала отправной, хоть и осталось немного времени перед паузой. В матче против «Оренбурга» бело-голубые выглядели намного хуже, но взяли три очка. А во встрече с «Ростовом» почувствовали искру, и это перенеслось на матч с «Локомотивом». Дальше игра с «Химками» — шанс развить успех.

— Захарян будет зимой в «Челси»?

— А нашли способ перевести деньги? «Челси» ищет способы, но считаю, что зимой этот трансфер не состоится. Не кажется, что у английского клуба есть срочная необходимость в Захаряне. Они могут его забронировать и оставить в «Динамо» до конца сезона. Знаю, что Арсеном интересовался топ-клуб из Испании, который сейчас играет в еврокубках. Было даже предложение. Там не сложилось из-за репутационных моментов. Похожая история, как с Бариновым. Испанский клуб взвесил все за и против и решил не покупать Захаряна.

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

О «Химках»

— Мне жалко Гогниева. Трудно падать и выбираться. «Химкам» не везло в матче против «Спартака». Команда побеждает 5:0, а лучшим становится Селихов. Гогниев старается, придумывает тактику, отказался от хороводов.

— За что Гогниев отстранил трех игроков — Тихого, Идову и Камышева?

— Не удивлюсь, если игроки усомнились в тренерских умениях Гогниева. Возможно, Идову отказался участвовать в хороводах. Не думаю, что он засветился в ночном клубе.

— Есть информация, что Камышева исключили из-за того, что он не так поздоровался с Гогниевым.

— Гогниев — эмоциональный человек, мог резко воспринять косой взгляд или ухмылку на тренировке. Тренеру может показаться, что не все понимают сложность положения клуба. Может быть, это сигнал остальным игрокам. Ситуация в клубе катастрофическая, и никто нянчиться с вами не будет.

Нападающие «Сочи»

— Почему «Сочи» подписал именно Джорджевича?

— Потому что не смогли подписать никого другого. Лука был свободным агентом, и его можно было заявить в любой момент. Они вели переговоры с иностранцами, искали латиноамериканца, схожего с Кассьеррой по манере игры. Чтобы не оставался один Мелкадзе, взяли Луку. Можно рассмотреть Сычевого зимой, но «Сочи» искал нападающего до 25 лет.

— Кассьерра может вернуться зимой?

— Нет. «Зенит» не склонен к таким резким движениям. Для «Сочи» отличный вариант — это Глушенков.

— Что с Гараниным?

— 0:7 — это больно. Но когда «Зенит» ловит кураж, то даже опытные игроки Нобоа и Цаллагов бросают играть, тем более в меньшинстве. Могло быть 0:10, 0:12 или 0:5. Питерцы не прощают те команды, которые их обидели в прошлом сезоне. Эта была хорошая месть. Тем более «Зенит» не любит, когда ему кто-то дышит в спину.

— Гаранина не могут убрать после такого поражения?

— Нет. «Оренбург» пропустил восемь, но тренера не уволили. Когда у «Зенита» идет, то его никак не остановить. Только если Гаранин сам не придет к Ротенбергу, не попросит об отставке.

Андрей Талалаев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О Талалаеве и Грозном

— Где Талалаев?

— Он лечится. Тренер не может заболеть? Вся ситуация подается так, как будто Талалаеву кто-то угрожал. И он решил не ехать на матч. Недопонимание с руководством «Ахмата» было известно. Тренер и руководство расстались не слишком дружелюбно, но ничего криминального я не вижу. Если Талалаев в следующем сезоне не поедет в Грозный, то тогда можно будет строить теории. Не удивлюсь, если это было решение самого Талалаева, чтобы не нагнетать обстановку.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА