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Сегодня, 08:50

Геркус о Пиняеве: «Не увидел его развития в этом сезоне. Год вперед, год на месте»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника Сергея Пиняева в дерби со «Спартаком» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

— Как вам Пиняев? Активен, но КПД не слишком высокий?

— Мне кажется, что этот сезон он не может занести себе в актив. Не увидел его развития. Ну давайте будем считать, что это болезнь роста и что Сергей адаптируется к игре за статусный клуб в РПЛ вот таким образом. Вторая часть прошлого сезона была яркой, сейчас нет. Год вперед, год на месте. Следующий сезон, по идее, должен стать для него определяющим.

— А чего ему пока не хватает? Конкретики?

— Это тоже долгий разговор. Мне есть что сказать, но сейчас не будем... Да много чего на самом деле не хватает. Проще перечислить его сильные качества. Он очень быстрый, с обыгрышем. Пока, в общем, это все. Вот у Глушенкова все на месте, тут все хорошо. Это прямо звезда для РПЛ.

Пиняев в этом сезоне провел 34 матча, забил 3 гола и сделал 5 результативных пасов.

«Зачем выпускать Дзюбу на 10 минут?! Слишкович — интересный тренер». Геркус о дерби «Спартак» — «Локо»

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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Геркус: «Если в «Локо» думают о результате, Дзюбе нужно давать тайм, а не 10 минут»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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