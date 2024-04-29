Геркус о работе Галактионова: «Сумасшедшей динамики при нем не увидел»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил работу Михаила Галактионова на посту главного тренера железнодорожников.

— Какие тогда перспективы у Галактионова в «Локомотиве»?

— Тут многое зависит от амбиций руководителей, от выполнения задачи. Теоретически шансы на третье место у «Локо» еще не потеряны. Я бы не торопился с выводами по Галактионову. При этом какой-то сумасшедшей динамики при нем не увидел. Не могу сказать, что команда как-то меняется в лучшую сторону.

— Но при этом у «Локо» есть характер.

— Согласен. Это интересное качество. Игроки вытаскивают многие матчи в концовках. Далеко на этом, наверное, не уедешь, но тем не менее характер у «Локо» просматривается. Это говорит о неплохом контакте между наставником и подопечными. А вот по тактике... Не знаю. Главный критерий все-таки результат.

«Локомотив» после 26 туров набрал 41 очко и занимает пятое место в таблице РПЛ.

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