Гильерме: «Завершение карьеры в конце сезона? Сами все увидите, планов стать сотрудником клуба нет»
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в конце сезона.
«Завершение карьеры в конце сезона? Сами все увидите. Сотрудник клуба в будущем? Пока никаких планов нет», — сказал Гильерме.
Гильерме выступает за «Локомотив» с августа 2007 года. Вместе с командой он 4 раза завоевывал Кубок России, а также по одному разу выигрывал чемпионат и Суперкубок страны.
38-летний вратарь в этом сезоне провел 5 матчей за железнодорожников в FONBET Кубке России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
7
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
13
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
14
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
15
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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