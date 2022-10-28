«Для меня Гинер — пример отношения к тренерам». Романцев — о дерби, Соболеве и «Зените»

«Гайич просто напомнил Зобнину, что игру останавливает только судья»

Георгий Цветов: — Олег Иванович, наверное, 23 октября для вас — особенное число. Ведь именно в этот день вы впервые со «Спартаком» выиграли звание чемпиона. Как часто вспоминаете тот золотой матч с киевским «Динамо» и что особенно сохранилось в памяти? Еще раз примите искренние поздравления от всех наших болельщиков!

— Спасибо, Георгий, на добром слове. Приятно, что болельщики, кто постарше, не забывают. Если честно, то в планах на сезон о чемпионстве речи не шло. Я тогда только начинал, а потому мудрый Николай Петрович (Старостин. — Прим. «СЭ») давал понять, что главное — создать команду с будущим. Все складывалось непросто — были и провалы, когда приходилось выбираться из ямы. Но случались и светлые моменты. Тогда вдруг возникала мысль — а почему бы не попытаться выстрелить, не рискнуть?

Впервые об этом подумалось, когда в первом круге со счетом 4:1 мы буквально порвали команду Лобановского в Киеве. Но потом уже о золоте не думали — боялись сглазить. Перед решающей игрой с киевлянами в «Лужниках» ни о каком шампанском в раздевалке даже речи не шло. Помню, в середине сезона Серега Родионов мне как-то сказал: «Ты знаешь, хоть бы скорее все закончилось. Так давит это напряжение».

Роман Зобнин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но в том матче, где все могло решиться, уверенность в ребятах чувствовалась. Даже когда Протасов открыл счет. А после перерыва уже пошла наша игра: Мостовой и Шалимов закружили соперника в середине. И, наконец, Женька Кузнецов вовремя среагировал на прострел со штрафного Шмарова, подправив мяч в ближний от Чанова угол. Ну а развязка наступила на последней минуте, когда за фол на Родионове судья назначил штрафной. Я думал, бить будет Морозов или сам Родионов. А тут к мячу подошел Шмаров, который раньше этим не занимался. И с левой, мимо «стенки», пальнул прямо в «девятку». А дальше куча-мала, поздравления в раздевалке и радовавшийся словно ребенок Николай Петрович... Вот это чаще всего и вспоминается!

Игорь Чижов: — После дерби ЦСКА со «Спартаком» КДК дисквалифицировал Абаскаля и Федотова, хотя ни от судейской бригады, ни от делегата никаких жалоб не поступало. Стоило ли КДК с таким шумом расследовать поведение уважаемых тренеров, да еще и лишать их возможности проводить следующий матч? Тем более после игры они пожали друг другу руки.

— Недопонимание между тренерами порой действительно случается. Особенно в матчах такого накала. Но, как правило, с финальным свистком они с миром расходятся, поблагодарив друг друга. Не знаю, почему на сей раз их поведению было уделено такое внимание. Тем более, как вы заметили, никаких официальных заявлений по этому поводу не поступало. Невольно начинаешь думать — либо КДК ищет любой повод для поднятия своего авторитета, либо хочет привлечь к своей деятельности дополнительное внимание. Если сам председатель КДК говорит, что никто никаких жалоб не подавал и неизвестно, кто и что кому говорил, то зачем раздувать весь этот сыр-бор? Могли бы пригласить тренеров и просто побеседовать. А вместо этого — штрафы с дисквалификацией! Да еще и резервному арбитру за компанию досталось за то, что он не слышал «оскорбительных слов». Тогда и телевизионщиков можно было привлечь — мол, что же вы самое «главное» в футболе не снимаете?!

Денис Дарьин: — В матче ЦСКА и «Спартака» Зобнин, увидев, что Карраскаль лежит на газоне, выключился из игры, ожидая свистка судьи для остановки встречи. Этим воспользовались армейцы и открыли счет. Как считаете, спартаковец поступил правильно или был обязан продолжать борьбу?

— Еще в футбольных школах мальчишек учат, что борьбу на поле надо вести до тех пор, пока судья не даст свисток. А здесь об этом правиле забывает игрок сборной! Тем более сейчас наш футбол буквально захлестнула мода на симуляцию игроков, называемая «маленькими хитростями». К тому же есть ВАР, который отслеживает все и в любой момент может подсказать арбитру в поле, что в той или иной ситуации он чего-то не увидел. И я бы не стал осуждать армейцев в нарушении правила фейр-плей. Просто подхвативший в том эпизоде мяч Гайич усвоил, что играть надо до свистка. О чем и напомнил Роману, для которого это станет уроком на всю футбольную жизнь.

«Промес стал настоящим спартаковцем»

Борис Громов: — Самое главное, что удалось сделать Абаскалю для перемен в игре «Спартака»?

— Пожалуй, то, что испанец сумел за относительно небольшой срок заставить футболистов поверить в себя. Уж как это удалось — его профессиональный секрет. Но то, что после двух поражений подряд, от «Зенита» и «Ростова», команда не посыпалась, а встала на ноги и заиграла, говорит о первых признаках появления у нее победного характера. Пример тому — матч в Нижнем, в котором спартаковцы уступали в счете, но вырвали победу. А провалив первый тайм с ЦСКА, после перерыва смогли развернуть игру в свою сторону. Я уже говорил, что у Абаскаля подобрался крепкий состав во главе с опытными Джикией, Промесом, Соболевым, Николсоном. Похоже, компанию им сможет составить и нестандартный в решениях Зиньковский. При этом испанец не забывает и о молодежи. С «Химками» дал возможность показать себя Денисову, Маслову, Классену, Пруцеву, Зорину, Мелешину. Самому старшему из них 22 года, а Зорину с Мелешиным, отец которого играл у меня, по 18. И сын Алексея — одна из надежд завтрашнего «Спартака». Не хочу обсуждать тему реальности соперничества с «Зенитом» в этом сезоне. Но готов повторить еще раз — нынешний «Спартак» вполне способен завершить чемпионат в призерах.

Леонид Ветров: — Всплеск Промеса — это опыт или заслуга партнеров, с которыми у него сложилось полное взаимопонимание?

— А может, причина еще и в том, что в Голландии на него закрыли уголовное дело? Шучу, конечно! Но после возвращения в «Спартак» он действительно показывает более мощную и качественную игру, чем в первый свой приезд. Тут сказывается и обретенный опыт, и то, что он окончательно адаптировался в России. Квинси стал настоящим спартаковцем и не чувствует себя в команде временщиком, каким, к примеру, выглядел поглядывавший на дверь Ларссон. Думаю, поймав кураж, Промес не сбросит обороты, а лидерство в бомбардирской конке будет гнать его вперед.

Квинси Промес и Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Артем Зайцев: — За счет чего так прибавил Соболев, и есть ли здесь заслуга тренера?

— В недавнем интервью он признался, что стал чувствовать себя гораздо увереннее. Это ощущение пришло с победами команды, которая с 10-го по 14-й тур лишь один раз сыграла вничью. В такой обстановке футболисты раскрепощаются, открывают в себе что-то новое, не боятся рисковать. Так было в нашем «Спартаке». Порой приходили те, кто, казалось бы, не подходил под его стиль, но довольно быстро становился своим.

Сейчас вот заговорили о дуэте Соболева с Промесом — он тоже появился на волне игрового всплеска команды. Сейчас голландец много перемещается, больше ищет контакта с партнерами. А при случае и сам старается им подыграть. Вспомните, как сработал его пас, когда во втором тайме дерби с ЦСКА он им вывел на удар Соболева и «Спартак» повел в счете. К 15-му туру на счету этой пары 18 голов из 36 забитых «Спартаком». И если она не сбросит обороты, то вполне может стать той движущей силой, какой была атака «Зенита» во времена Дзюбы и Азмуна. Словом, все по законам футбола: растет команда — растут игроки.

«Робсон понравился на первой же тренировке»

Илья Зубов: — Известно, что вы довольно скептически относились к появлению в нашем футболе легионеров. И все-таки работа с кем из них в «Спартаке» оставила у вас приятные воспоминания? Кто был самым ярким?

— Я был и остаюсь противником тех иностранцев, которые приезжают к нам полировать скамейки запасных. К счастью, в «Спартаке» таких практически не было. А по совместной работе частенько вспоминаю бразильца Робсона, который понравился мне на первой же тренировке. Футболист был хороший — свои 11-12 мячей за сезон забивал. Да и человек веселый, общительный — спартаковский во всех отношениях! Из других легионеров выделю Халка с его потрясающим умением проходить любую оборону. И Данни, которого ко мне в «Динамо» привезли совсем юным. Я сразу же понял — это большой талант. Что он потом и подтвердил в «Зените». И тот и другой, что особенно ценно, бились за питерский клуб, честно отрабатывая свой хлеб. За это их фанаты буквально боготворили. Говорят, покидая Питер, Данни заплакал. Эти люди были украшением нашего чемпионата.

Робсон. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Николай Добров: — Можно ли считать, что успехи сегодняшнего «Зенита» — заслуга полузащиты, движущей силы и вашего «Спартака»?

— У англичан есть поговорка: «Покажите мне вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда». В этом плане я счастливый тренер, ведь за «Спартак» в этой линии выступали ярчайшие личности, схватывавшие на лету все тонкости игры. Вообще, хавбек должен быть физически мощнее форварда или защитника — он должен и атаку поддерживать, и обороне помогать. У нас Онопко с Никифоровым в нападение частенько убегали, а Юран с Бесчастных, случалось, у своей штрафной отрабатывали. Словом, помогали друг другу. Но выбирали в команду не по физическим качествам, а тех, кто умел мыслить на поле, читать игру, просчитывать на шаг вперед. И мы редко ошибались. Карпин, Шалимов, Пятницкий, Цымбаларь, Тихонов, Титов, Аленичев, Кечинов, Мостовой, Ледяхов — всеми вышеперечисленными навыками они владели от и до. А Вася Кульков вообще на всех позициях мог сыграть. Если кого не вспомнил, пусть не обижаются — «Спартак» всегда гордился своей полузащитой.

В «Зените» в этой линии тоже выступало немало звезд — Аршавин, Широков, Радимов, Зырянов, Тимощук, Быстров. Да и его нынешний тренер Семак был на поле заметной фигурой. А сейчас Сергей Богданович собрал в Питере вариант полузащиты, запевалы в которой бразильцы Вендел, Малком и Клаудиньо. А кроме них в распоряжении Семака есть еще такие интересные хавбеки, как Барриос, Кузяев, Мостовой, Ерохин и бразильский новичок Мантуан. Каждый из них одинаково полезен не только на переднем крае, но и в обороне. Включая бразильцев — небольших охотников отходить назад. Словом, сегодня полузащита — игровой хребет «Зенита» и его главная ударная сила, которая уже четыре года подряд делает его золотым.

«Аленичев оставил Каррере коллектив, способный бороться за золото»

Егор Чистяков: — В кубковом матче в Самаре Семак произвел обратную замену Мостового, а тот демонстративно отправился раздевалку. Как на подобные случаи должен реагировать тренер?

— Мне повезло, что именно таких моментов у меня в карьере не возникало. Наверное, футболисты верили в мою объективность. Даже если ошибался, знали — это искренне, без каких-то задних мыслей. Случалось, что и обижались, но никогда не демонстрировали это прилюдно. И если я кого-то менял, то либо за игровые ошибки, либо ради тактического перестроения.

Мостовой вспыхнул из-за того, что тренер сделал обратную замену. Понятно, что такое любому игроку неприятно. Но это вовсе не повод для демонстрации недовольства решением тренера. Это сразу же дало повод СМИ расценить это как вспыхнувший конфликт с Семаком, которого я знаю как уравновешенного и порядочного человека. Потому не удивился, что уже на следующий день между ним и игроком состоялся разговор, в котором были сняты все вопросы и принято решение двигаться дальше во благо команды. Хотя я всегда считал, что после такой ситуации футболист должен извиниться перед командой и тренером.

Массимо Каррера, Егор Титов, Дмитрий Аленичев. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Валентин Рощин: — После дерби со «Спартаком» Владимир Федотов публично раскритиковал Карраскаля. А потом заявил, что тренер имеет на это право, поскольку футболистам, как и детям, иногда полезно почувствовать строгость. Насколько действительно полезны такие методы воспитания и случалось ли что-то подобное в вашей практике?

— У тренера к каждому футболисту должен быть отдельный подход. К примеру, Бесков мог накричать на кого-то из ребят, но на меня голос никогда не повышал. Может, учитывал, что я человек горячий и могу опять взять и уехать в Красноярск, как случилось во время моего первого приезда в «Спартак». Думаю, Федотов успел изучить особенности характера Карраскаля, а потому верит, что такая критика пойдет колумбийцу на пользу. Но каждому в душу не залезешь. Вот почему считаю, что лучшее место для критики — раздевалка. В ином случае есть риск, что жесткие слова тренера в адрес футболиста могут спровоцировать конфликт, который создаст ненужное напряжение. А это для тренера лишняя головная боль.

Андрей Лисов: — С начала сезона уже рекордное количество отставок. Согласны с Федотовым, который сказал, что сейчас тренеру не дают столько времени, как раньше, чтобы создать команду?

— Здесь я полностью согласен с Владимиром Валентиновичем. В мое время такой тренерской текучки не было. А пришла она с появлением клубных хозяев, которые уверены: кто платит, тот все и решает. Для меня примером бережного отношения к людям нашей профессии был и остается Евгений Гинер. Именно благодаря его терпению, выдержке и доверию в ЦСКА добивались самых больших успехов Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий. А то, что творится сейчас в «Химках» или «Локомотиве», кроме удивления безответственностью и непрофессионализмом их руководства ничего не вызывает.

Евгений Радин: — Многие ожидали, что после увольнения развалившей «Локомотив» немецкой бригады в него вернут Юрия Семина, но этого не случилось. Руководству клуба и РЖД не нужен тренер, который в интересах команды всегда отстаивал свою точку зрения?

— Думаю, так оно и есть. Известно, что Семин из тех тренеров, кто привык отстаивать свою позицию, быть предельно откровенным с футболистами и клубными начальниками, не терпел, когда за его спиной подписывали сомнительные контракты. Чиновники называют таких тренеров сложными. И все-таки я надеюсь, что здравый смысл в «Локомотиве» возобладает. Если там ищут «удобного» тренера, то это не про Семина. А если умного — то только Палыч.

Олег Белов: — Олег Иванович, известно, что Аленичев один из самых уважаемых ваших футболистов. 20 октября ему исполнилось 50 лет. Позвольте задать два вопроса. Какой из моментов вашей совместной работы с ним в «Спартаке» запомнился больше всего? И почему у Дмитрия не сложилась тренерская судьба в «Спартаке»?

— Дима из тех футболистов, которых уважают даже чужие фанаты. Такие, как он, — преданные игре, клубу, делу — для тренера как подарок судьбы. Это не только мое мнение, но и такого профессионала, как Моуринью, с которым Аленичев в «Порту» выигрывал Лигу чемпионов! Я вспоминаю «Спартак» времен 90-х и ловлю себя на мысли, что по мощи и составу мы почти не превосходили соперников. Но все-таки побеждали. Мудрейший Николай Петрович Старостин, улыбаясь, любил говаривать: «Запомни, Олег, в «Спартаке» дураки не играют! Значит, у нас с тобой одиннадцать умных ребят». Но Аленичев был не просто одним из них, а еще и футболистом-победителем, который не сдается ни при каких обстоятельствах. Вспоминаю встречу в Норвегии с «Русенборгом», которому мы в первом тайме уступали в два мяча. Но после перерыва взорвались, и первый ответный гол, который все перевернул, забил именно Аленичев.

Что касается его не сложившейся тренерской судьбы в «Спартаке», то ему просто не дали времени на выстраивание команды. Но готовил и собирал ее к тому чемпионскому сезону именно Аленичев. Он оставил Каррере коллектив, способный бороться за золото. Здоровья тебе, Дима! А еще возвращения в большой футбол и в «Спартак»!

Эдуард Морозов: — В ваше время в «Спартаке» и сборной частенько бывали гости из числа известных актеров и писателей. Что это давало лично тренеру Романцеву и футболистам?

— Начну с того, что это были не гости, а друзья нашей футбольной семьи, считавшие «Спартак» своим домом. Футбольная жизнь, особенно на сборах, однообразна и тяжела. В это время общение игроков с интересными творческими людьми психологически подзаряжает ребят, поднимает настроение. Как-то в Кейсарию, где мы готовились к сезону, Аркадий Арканов привез концертную бригаду, гастролировавшую в Израиле: актер Алексей Булдаков, писатель Семен Альтов и пианист Лев Оганезов. Какой же это был замечательный вечер! Концовка тяжелейших сборов прошла на одном дыхании.

А перед отборочным матчем со сборной Югославии Миша Круг прибыл к нам на базу в Бор из Твери со всем своим музыкальным коллективом и концертной аппаратурой. Потом мы победили в Белграде! Частенько на матчи за рубеж и игры чемпионата с нами летали три Александра — Фатюшин, Абдулов и Калягин. Дружу я и с Лешей Маклаковым — замечательным актером и очень добрым человеком. А на вручении премии Владимира Высоцкого «Своя колея» познакомился с Галиной Борисовной Волчек, которой подарил спартаковскую майку под № 1. Потом с удовольствием получал от нее приглашения в «Современник». Общение с такими интересными талантливыми людьми обогащает, делает тебя увереннее, а жизнь — еще более интересной. Дружба с людьми из мира искусств — давняя, добрая традиция «Спартака». Так, Константин Иванович Бесков очень дружил с вахтанговцами Рубеном и Евгением Симоновыми. А Андрей Петрович Старостин любил провести вечер в ресторане Дома журналиста с Алексеем Грибовым и Анатолием Кторовым, куда они приезжали после спектакля в родном МХАТе. Я не знаю, жива ли сейчас эта традиция. Но тогда в работе и в жизни она нам очень помогала.

P. S. Еще раз спасибо, что не забываете. Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напоминаю: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!