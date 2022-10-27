Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

Генич высказался об отсутствии Талалаева на матче «Торпедо» в Грозном

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Спортивный телекомментатор Константин Генич прокомментировал отсутствие главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева на матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

 — Где Талалаев?

— Он лечится. Тренер не может заболеть? Вся ситуация подается так, как будто Талалаеву кто-то угрожал. И он решил не ехать на матч. Недопонимание с руководством «Ахмата» было известно. Тренер и руководство расстались не слишком дружелюбно, но ничего криминального я не вижу. Если Талалаев в следующем сезоне не поедет в Грозный, то тогда можно будет строить теории. Не удивлюсь, если это было решение самого Талалаева, чтобы не нагнетать обстановку.

Ранее «СЭ» сообщил, что Талалаев не полетел в Грозный из-за недопонимания с руководством своего бывшего клуба.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» выиграл 5:0 без игры? У судей двойные стандарты? «Зенит» мстил «Сочи»? Интервью Генича

Андрей Талалаев
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
5
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Сделала тату на лице, получила бан за наркотики и работала посудомойкой. Легкоатлетка, внешность которой трудно забыть
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Генич считает, что в матче с «Химками» «Спартак» показал не лучшую игру
«Спартак» выиграл 5:0 без игры? У судей двойные стандарты? «Зенит» мстил «Сочи»? Интервью Генича
Семак считает, что у «Зенита» есть преимущество в логистике перед командами юга России
Йоканович рассказал об амбициях «Динамо» на текущий сезон
Дмитрий Селюк: «В «Химках» все проблемы из-за Юрана»
Черевченко: «Не думаю, что «Локомотив» вылетит в первую лигу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци: «Для меня остается загадкой, как Урунов оказался в «Спартаке»

Виталий Мешков будет судьей матча «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» вместо Павла Кукуяна
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости