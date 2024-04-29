Геркус об Угальде: «Лидером «Спартака» не стал. РПЛ сильнее чемпионата Голландии»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интевью «СЭ» оценил игру форварда «Спартака» Манфреда Угальде в дерби с железнодорожниками (2:3) в 26-м туре РПЛ.

— Угальде пришелся ко двору «Спартака»?

— Он не теряется, но лидером не стал. Возможно, дело в адаптации. Наверное, привыкает к другому уровню давления. Все-таки РПЛ посильнее голландского чемпионата. Для него это вызов. Другая вязкость, по-другому встречают, больше позиционных атак. Угальде пока тут непросто приходится. Сможет ли он сделать шаг вперед? Все в первую очередь зависит от него.

Угальде в этом сезоне провел 11 матчей за «Спартак» и забил 1 гол.

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