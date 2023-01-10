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Сегодня, 16:08

Карпукас: «Удалось переключиться от ситуации в «Локомотиве», когда еще не закончился чемпионат»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в комментарии «СЭ» рассказал, как провел зимний отпуск.

— Как провели отпуск?

— Немного погрелся в тепле, а потом поехал на Алтай. Там очень красиво, но когда приезжаю туда, то больше хочу провести время с родителями, я их не видел полгода. Я проводил все время с ними. В этом плане я домосед.

— Как-то удалось отключиться от того, что происходило в «Локомотиве» в конце сезона?

— Да. Удалось еще переключиться, когда не закончился чемпионат. После игры с «Нижний Новгородом» мы увидели, что многое у нас получается. После сборов у нас это должно преумножиться.

«Локомотив» занимает 14-место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Торпедо М

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