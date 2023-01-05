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Сегодня, 19:45

Мостовой высказался о совмещении работы Галактионова в «Локомотиве» и молодежной сборной России

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о совмещении постов главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова с молодежной сборной России.

«Я про эту тему говорил еще давно. Ну что это такое? У нас страна 140 миллионов жителей и сколько людей не знают, где работу найти! Тем более футбольные люди. А вы делаете какие-то совмещения. Вы помните, когда наша молодежь поехала на чемпионат Европы и ничего не показали? Нужно было убирать Галактионова, тогда не сделали этого, все затихло, а потом смотрим — он с новым циклом уже пошел. Он после такого должен сам сказать, что как только ему поступило предложение какое-то: «Ребят я ухожу, все, я в другом месте буду работать». Это не должны решать Дюков или еще кто-то, это от человека зависит. Тем более кто такой Галактионов?» — приводит слова Мостового Vprognoze.ru

Галактионов работает с молодежной сборной России с декабря 2018 года.

13 ноября 2022 года железнодорожники объявили о назначении 38-летнего специалиста на пост главного тренера команды.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10549199-mostovoj-emocionalno-vyskazalsya-o-vozmozhnom-sovmeschenii-raboty-galaktionova-v-lokomotive-i-sbornoj-rossii.html
Александр Мостовой
РПЛ
Молодежная сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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