Фоменко будет руководить ЦСКА в матче с «Оренбургом» из-за дисквалификации Федотова

Тренер Олег Фоменко будет руководить ЦСКА в матче 14-го РПЛ с «Оренбургом» в связи с дисквалификацией Владимира Федотова, сообщила пресс-служба армейцев.

20 октября КДК РФС отстранил Федотова на один матч, а также на одну игру условно по итогам матча 13-го тура РПЛ армейцев со «Спартаком».

Матч состоялся в воскресенье, 16 октября. После первого тайма между тренерами произошла перепалка, испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Матч между «Оренбургом» и ЦСКА состоится 23 октября. Начало в 14.00 мск.