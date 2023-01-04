Черевченко: «Локомотив» поменял за год шесть тренеров. Осталось нового водителя пригласить»

Известный российский тренер Игорь Черевченко прокомментировал частую смену наставников в «Локомотиве».

«Локомотив» за год поменял шесть наставников. Вероятно, осталось пригласить нового водителя. Если серьезно, до конца сезона едва ли кто решится на рокировки, ведь играть остается несколько месяцев. Раз тренер начал подготовку команды зимой, нет смысла его убирать. Если и делать это, то до выхода из отпуска, как, например, поступил «Сочи», пригласивший Курбана Бердыева», – приводит слова Черевченко RT.

С 13 ноября 2022 года тренером «железнодорожников» является Михаил Галактионов.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.