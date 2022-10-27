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Сегодня, 16:00

Генич считает, что в матче с «Химками» «Спартак» показал не лучшую игру

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Спортивный телекомментатор Константин Генич прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками». Встреча закончилась победой красно-белых — 5:0.

«Матч с «Химками» не лучший для красно-белых по игре. Понравилось, что дебютировали воспитанники. Этот гол из ЮФЛ Зорина и Мелешина, дебют Шитова. Потери Промеса и Хлусевича не были заметны. Знал за час до игры, что Абаскаль будет смотреть матч на базе. У него было несколько вариантов, где посмотреть игру. Либо из ложи, где Тедеско смотрел, когда был дисквалифицирован, либо из дома, либо на базе. Он выбрал последнее. «Спартак» понравился по результату, но не по игре», — сказал Генич «СЭ».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» выиграл 5:0 без игры? У судей двойные стандарты? «Зенит» мстил «Сочи»? Интервью Генича

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Зенит» — 36 очков.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Константин Генич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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