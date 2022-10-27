Генич считает, что в матче с «Химками» «Спартак» показал не лучшую игру

Спортивный телекомментатор Константин Генич прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками». Встреча закончилась победой красно-белых — 5:0.

«Матч с «Химками» не лучший для красно-белых по игре. Понравилось, что дебютировали воспитанники. Этот гол из ЮФЛ Зорина и Мелешина, дебют Шитова. Потери Промеса и Хлусевича не были заметны. Знал за час до игры, что Абаскаль будет смотреть матч на базе. У него было несколько вариантов, где посмотреть игру. Либо из ложи, где Тедеско смотрел, когда был дисквалифицирован, либо из дома, либо на базе. Он выбрал последнее. «Спартак» понравился по результату, но не по игре», — сказал Генич «СЭ».

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Зенит» — 36 очков.