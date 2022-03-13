Юран: «Давайте все же объективно на все смотреть: у иностранцев сейчас голова забита совсем другим»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:0).

— Двоякие ощущения. Естественно, ты понимаешь, что играешь с одним из лидеров нашего чемпионата. Наверно, ничья должна устраивать, но всегда хочется больше. Но есть объективные причины: нам пока не позволяет это сделать красные карточки, отъезд игрока, пока одного. То, что пропустили за два матча 6 мячей, настораживает. В том плане, что вроде наладили более-менее впереди стали забивать, с «Локомотивом» эти ошибки допустили.

В целом ребят я поблагодарил за самоотдачу, за желание. Было видно в средней линии, что напрашивались замены, игроки уже выходили непосредственно не на свои позиции, здесь начинаешь летать. Входят в такой ситуации, это не отличный, но хороший результат. Могли лучше, были моменты на тоненького, были стандарты. То, что требовалось от них тактически, они выполнили на 5 баллов. Играть с «Сочи» в открытый футбол нам не позволяют эти моменты. Есть травмированные, карточки у иностранцев. Давайте все же объективно на все смотреть: у иностранцев сейчас голова забита совсем другим, потому что провожу беседы чуть ли не каждый день, оттуда родственники звонят. Это не «Зенит», не «Спартак», у нас нет 20 человек, мы не можем безболезненно ротацию проводить. Но все же это потеря двух очков, — заявил Юран.

«Сочи» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (15 очков) идут на последней, 16-й строчке.