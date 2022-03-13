Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:0) высказал свое мнение по поводу идеи расширить лигу.

— То есть вы считаете, что лигу нужно расширять?

— Я считаю, что надо расширять чуть ли не до 20 команд, чтобы получили новые регионы. Нужно вводить также потолки зарплат, иначе мы получим 2-3 клуба, где будут собирать лучших игроков, и конкурентного чемпионата не увидим. Задача сделать конкурентную лигу.

—Как расширять чемпионат, если команды прекращают существовать?

—Они существование прекращают из-за необоснованно больших бюджетов. В нынешней экономической ситуации бюджеты будут сокращаться. Потолки зарплат уберут необоснованные траты и сделают лигу конкурентнее. На законодательном уровне это решить нельзя. РФС — общественная организация.

— Это была инициатива «Химок» на недавнем совещании?

— Да. Есть ряд топовых клубов, которые отбились от этой идеи. Они не хотят выходить никакие потолки. Мы считаем, что клубы будут развиваться, и новые игроки будут появляться у нас в чемпионате.