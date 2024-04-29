Халилович: «Спартаку» пора дать шанс российскому тренеру»

Бывший игрок «Сатурна» Денис Халилович выразил мнение, что «Спартак» должен возглавить российский тренер.

14 апреля красно-белые объявили об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанский специалист возглавлял команду с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович.

«Спартаку» уже надо готовиться к следующему сезону. Надо понимать, ищут ли они российского тренера или хотят привести иностранца. Мне кажется, что пора дать шанс своему своему тренеру. Почему бы не попробовать Черчесова? Надо дать ему возможность сформировать свой тренерский штаб, привести своих игроков, полностью подготовить всю логистику», — цитирует Халиловича «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах.