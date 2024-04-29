Попов: «Может, в «Рубине» решили, что очки не нужны и можно поделиться с «Уралом»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов отреагировал на ничью с «Уралом» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Рубину» не удалось в очередной раз удержать победу, потому что они плохо играют, — приводит Metaratings.ru слова Попова. — Не знаю, с чем это связано, может, они решили, что очки им не нужны и можно поделиться с «Уралом». В «Рубине» всего один игрок, это Даку, остальных я не вижу. Команда, которая идет на предпоследнем месте, нанесла в два раза больше ударов в створ, подала больше угловых. О чем это говорит? Явно не о том, что у «Рубина» есть шанс занять третье место".

«Рубин» (37 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» (25) — на предпоследней, 15-й строчке.