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Щербаченко: «При Слишковиче в «Спартаке» появились искренние улыбки»

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Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Федор Щербаченко оценил работу Владимира Слишковича в «Спартаке» после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Не согласен с тем, что Слишковичу приписывают моменты руководства командой, когда он был исполняющим обязанности еще при дисквалификациях Абаскаля, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова эксперта. — Потому что Абаскаль тогда все равно тренировал футболистов в недельном цикле, давал установки на игры, проводил замены по телефону. Сейчас мы констатируем, что три матча со Слишковичем после ухода Абаскаля «Спартак» провел в чемпионате без поражений, два из них выиграл. В команде появились искренние улыбки, а не натянутые. Видно, что Слишкович начал внедрять иную философию, команда стала пытаться играть в другой футбол. А самое главное, прекратились непонятные эксперименты как с составом и тактикой, так и с тренировочным процессом, насколько я владею ситуацией».

«Спартак» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от занимающего третью строчку «Динамо» на 5 очков.

Источник: www.euro-football.ru
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 0 : 0
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 2 : 1
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