Щербаченко: «При Слишковиче в «Спартаке» появились искренние улыбки»

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Федор Щербаченко оценил работу Владимира Слишковича в «Спартаке» после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Не согласен с тем, что Слишковичу приписывают моменты руководства командой, когда он был исполняющим обязанности еще при дисквалификациях Абаскаля, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова эксперта. — Потому что Абаскаль тогда все равно тренировал футболистов в недельном цикле, давал установки на игры, проводил замены по телефону. Сейчас мы констатируем, что три матча со Слишковичем после ухода Абаскаля «Спартак» провел в чемпионате без поражений, два из них выиграл. В команде появились искренние улыбки, а не натянутые. Видно, что Слишкович начал внедрять иную философию, команда стала пытаться играть в другой футбол. А самое главное, прекратились непонятные эксперименты как с составом и тактикой, так и с тренировочным процессом, насколько я владею ситуацией».

«Спартак» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от занимающего третью строчку «Динамо» на 5 очков.