Колосков назвал стерильной игру «Динамо» — «Зенит»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на победу «Динамо» над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«Динамо» придерживается такого же интеллигентного курса, просто в этот раз команда была более гармонично готова с физической точки зрения, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колоскова. — Раньше наблюдался определенный диссонанс между подготовкой атакующей и обороняющейся группой футболистов. Вчера все было более стабильно, не было большого дисбаланса. Вчера была хорошая скоростная игра. Ощущение, что «Зенит» побольше контролировал мяч, но толку от этого контроля было не очень много. Игра вообще была стерильной, не было искры. Не вкладываю ничего плохого в эту фразу. Да, было красиво и технично, но именно заряженности на победу не было ни с одной стороны. Всего по одному удару в створ ворот в первом тайме».

«Динамо» (47 очков) занимает третье место в таблице чемпионата России. Бело-голубые на 3 очка отстают от «Зенита» и «Краснодара».