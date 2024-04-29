Ташуев: «Шансы «Зенита» на чемпионство — 51 на 49»

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Одно очко отрыва за несколько туров до финиша чемпионата — кто же тут скажет, кто станет чемпионом? Ни один провидец не скажет. Вся борьба впереди, пока «Зенит» не чемпион. Любая осечка, как с «Рубином», и борьба обостряется. Шансы «Зенита» — 51 на 49. Самый интересный чемпионат за последние годы как в плане борьбы за чемпионство, так и борьбы за выживание тоже», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах, и опережает идущий вторым «Краснодар» (50) по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо» (47).