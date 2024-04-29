«Ростов» — «Оренбург»: хозяева вышли вперед благодаря голу Комличенко

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«Ростов» вышел вперед в счете в матче 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 2:1.

Автором забитого мяча на 96-й минуте стал нападающий Николай Комличенко, отличившийся с передачи Роналдо.