«Ростов» — «Оренбург»: Роналдо сравнял счет

«Ростов» сравнял счет в матче против «Оренбурга» в 26-м туре РПЛ — 1:1.

На 81-й минуте за ростовчан отличился Роналдо. Бразилец забил четвертый гол в пяти последних матчах РПЛ.