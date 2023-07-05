Никонов — о лучшем тренере прошлого сезона: «Федотов и Гончаренко»
Экс-тренер «Торпедо» и юношеской сборной России Вадим Никонов в интервью «СЭ» оценил деятельность коллег, работающих в РПЛ.
— Лучший тренер РПЛ-2022/23?
— Сергея Семака выносим за скобки. У него в «Зените» такие возможности, что никому в России и не снились. Поэтому я назову Владимира Федотова и Виктора Гончаренко.
Последние четыре года ЦСКА даже в призеры не попадал, а с Федотовым в первый же сезон завоевал серебряные медали и выиграл Кубок России. Владимир Валентинович молодец. Надеюсь, в армейском клубе он всерьез и надолго. У него ведь и фамилия соответствующая!
К Гончаренко тоже с симпатией отношусь. Специалист сильный, думающий, умеет из игроков выжать максимум. Что в Екатеринбурге и доказал в очередной раз. С его приходом «Урал» преобразился и выдал беспроигрышную серию, которая с учетом Кубка России растянулась аж на 16 матчей. Для команды, обладающей скромным подбором футболистов, — феноменальное достижение!
Когда смотрю матчи ЦСКА и «Урала», вспоминаю мудрые слова своего учителя — великого Деда, Виктора Александровича Маслова: «Если тренер знает, что делать с командой, а она понимает его требования, будет успех».
Ну и, конечно, самых добрых слов заслуживает Игорь Осинькин. Молодежь при нем реально прогрессирует. Если бы в декабре из «Крыльев» не выдернули Глушенкова и Пиняева, весной команда точно бы не боролась за выживание. Из Самары же и до этого почти всех лидеров растащили: Сергеева, Зиньковского, Сарвели...
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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