Вадим Никонов: «Малком — классный футболист. Но для меня лучший — Акинфеев»
Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — легенда «Торпедо», один из самых ярких форвардов 70-х, в прошлом тренер черно-белых и юношеской сборной России.
1 — Многие сомневаются, что и в следующем сезоне в России появится команда, которая сможет на равных бороться с «Зенитом». А вы как думаете?
— «Зенит» в нашем чемпионате сейчас на голову выше всех. Причем оторвался настолько далеко, что догнать его в ближайшее время вряд ли кому-то удастся. Это нужно просто принять как данность.
Пять лет подряд в Петербурге кричат: «Ура, ура! Мы чемпионы!» Уверен, через год будет то же самое. Даже если разъедутся лидеры — Вендел, Малком, Клаудиньо и Барриос, «Зенит» купит новых латиноамериканцев, которые по уровню окажутся не хуже нынешних.
2 — За какой командой РПЛ вам в прошлом сезоне было особенно интересно наблюдать?
— «Зенит» и ЦСКА по уровню игры, конечно же, выделялись. Первую половину сезона здорово провел «Спартак». Вторую — «Локомотив», который быстро реанимировал Михаил Галактионов.
Впрочем, эти клубы всегда на виду. Чего не скажешь об «Урале». Стартовый отрезок он вообще завалил. Но с приходом Виктора Гончаренко преобразился и выдал беспроигрышную серию, которая с учетом Кубка России растянулась аж на 16 матчей. Для команды из Екатеринбурга, обладающей скромным подбором футболистов, — феноменальное достижение!
3 — Лучший тренер РПЛ-2022/23?
— Сергея Семака выносим за скобки. У него в «Зените» такие возможности, что никому в России и не снились. Поэтому я назову Владимира Федотова и Виктора Гончаренко.
Последние четыре года ЦСКА даже в призеры не попадал. А с Федотовым в первый же сезон завоевал серебряные медали и выиграл Кубок России. Владимир Валентинович — молодец. Надеюсь, в армейском клубе он всерьез и надолго. У него ведь и фамилия соответствующая!
К Гончаренко тоже с симпатией отношусь. Специалист сильный, думающий, умеет из игроков выжимать максимум. Что в Екатеринбурге и доказал в очередной раз. Когда смотрю матчи ЦСКА и «Урала», вспоминаю мудрые слова своего учителя — великого Деда, Виктора Александровича Маслова: «Если тренер знает, что делать с командой, а она понимает его требования, — будет успех».
Ну и конечно, самых добрых слов заслуживает Игорь Осинькин. Молодежь при нем реально прогрессирует. Если в декабре из «Крыльев» не выдернули бы Глушенкова и Пиняева, весной команда точно не боролась бы за выживание. Из Самары же и до этого почти всех лидеров растащили — Сергеева, Зиньковского, Сарвели...
4 — Вы много лет отдали «Торпедо» как игрок и тренер. Верите, что Пеп Клотет за год вернет команду в РПЛ?
— Дай-то бог! Но пока этот загадочный испанец не убедил. Я-то вообще о таком тренере не слышал. Поразился, когда его в «Торпедо» назначили. Не понимаю, чем он лучше Александра Бородюка или Андрея Талалаева.
Поверьте, тот же Бородюк — очень хороший специалист, именно он спустя семь лет вывел «Торпедо» в премьер-лигу. Дали бы Саше побольше времени — думаю, все наладилось бы. А его уже после пятого тура уволили. В октябре взяли Талалаева. Казалось — отличный выбор. Парень опытный, вдобавок свой, торпедовец. К сожалению, и ему толком не дали поработать.
Но какие могут быть вопросы к тренеру, если команда явно недоукомплектована? Если в «Торпедо» на ведущих ролях Лебеденко с Рязанцевым, которым на двоих под 80 лет! Плюс постоянная смена руководства. Вот поэтому сезон для клуба и получился провальным.
На мой взгляд, сейчас «Торпедо» нужно делать ставку на молодых футболистов. Для этого необходимы квалифицированные скауты. Или селекционеры, как их называли раньше. Я же говорил просто — «мичуринцы». Отыскивают, выращивают. Особый дар.
5 — Для многих лучший игрок РПЛ — Малком. Кого назовете вы?
— Бразилец — классный футболист, но я хочу наших ребят отметить. Для меня на первом месте Акинфеев. Он по-прежнему в большом порядке, в каждом матче выручает. Еще и голевые раздает! А в финале Кубка два пенальти отбил. Великий вратарь! Почти как Яшин!
На второе место поставлю Чалова, который за этот год сделал огромный шаг вперед, забил в чемпионате 19 мячей. Без него уже трудно представить армейскую атаку.
Ну а третий — Тюкавин. Невероятно талантливый мальчишка, приглянулся мне с первых же матчей за «Динамо». Смелый, шустрый, постоянно нацелен на ворота. Странно, что в прошлом сезоне Йоканович чаще выпускал на острие Смолова, а не Тюкавина.
6 — От Игоря Ледяхова недавно услышал: «Сегодня в РПЛ такой уровень защитников, что Дзюба и в 40 лет будет забивать». Разделяете мысль?
— Так и есть. Все знают, какие у Артема козыри, но наглухо закрыть его мало кому удается. Благодаря габаритам и голевому чутью он одним касанием может решить судьбу матча. Да, годы потихоньку берут свое, уходит скорость, однако в российской лиге Дзюба, как и прежде, эффективен. В «Локомотиве» мы в этом убедились. 8 забитых мячей и 5 голевых за 11 матчей — прекрасный результат!
7 — Вы помогали Игорю Колыванову в юношеской сборной, которая в 2006-м выиграла чемпионат Европы. Почему из того состава почти никто не раскрылся?
— Сашу Маренича, Антона Власова и Семена Фомина травмы доконали. Хотя в Марениче я был уверен. Быстрый, резкий, забивной! Димка Рыжов — игрок момента. Физически слабенький. Сделает рывок-два — и требуется пауза. А Сашка Прудников себе на уме. Если бы Колыванов не держал его в ежовых рукавицах, вообще ничего не получилось бы. Парню все легко давалось.
Из той команды уже почти все закончили. За исключением Артема Самсонова, капитана «Торпедо», Жени Помазана, играющего за хабаровский СКА, и Саши Сапеты, который последний сезон в ульяновской «Волге» провел. А Ян Бобровский в арбитры подался, второй год в РПЛ судит...
8 — 9 августа вам исполняется 75. Какого подарка ждете на юбилей?
— Ой, ну что вы, какие подарки?! В моем возрасте уже ничего не надо. Кроме здоровья. Чувствую-то себя неплохо. Только со зрением проблемы — катаракта. Один глаз прооперировал, теперь за вторым дело.
А в остальном грех жаловаться. С женой в прошлом году золотую свадьбу отпраздновали. У нас хорошая дача, садик, огород. И чудесный пес — колли по кличке Зидан.
9 — Рюмочку-то себе позволяете?
— Если достойный повод — почему нет? Живу по принципу Омара Хайяма:
Пить можно всем,
Необходимо только
Знать: где и с кем,
За что, когда и сколько?
10 — Золотые слова, Вадим Станиславович! Самый памятный подарок на день рождения?
— Когда еще в «Торпедо-ЗИЛ» работал, Валерий Носов, директор автозавода, вручил часы Breguet. Красивые, очень дорогие! Я их редко ношу. Берегу.
11 — Ваша жена входила в правительственный авиаотряд. Самая важная персона, побывавшая у нее на борту?
— Гречко. Косыгин. Да Татьяна недолго там проработала. В 1972-м в Шереметьеве разбился Ил-62, погибла ее близкая подруга. Жена позвонила мне в слезах: «Все, ухожу с работы». С того дня — как отрезало. Панически боится летать.
12 — А кому лет сорок назад пришла в голову идея отправить «Торпедо» в Алма-Ату на сверхзвуковом Ту-144?
— Политическая акция — футбольная команда полетит на сверхзвуке! Валентин Козьмич Иванов долго не соглашался. У «Торпедо» же в воздухе приключений хватало. Над Ереваном в такую болтанку попали, что казалось, самолет развалится на куски. Некоторые ребята зажмурились и куртками накрылись с головой. В Ташкенте садились — задымил правый двигатель. В Кутаиси аналогичная история... Но надавили на Козьмича, и он, скрепя сердце, дал добро.
Приезжаем в Домодедово. Пасмурно. Пустынно. Ни единого борта, кроме нашего. Взлетаем с диким ревом, всю облачность проткнув секунд за десять. Появляется стюардесса: «Поздравляю, вы впервые летите со скоростью звука — тысяча с чем-то километров в час». Уходит. Через некоторое время слышим: «А теперь летите с двойной скоростью звука».
Стандартным самолетом в Алма-Ату добираться четыре с половиной часа, а этим — меньше двух. Но уже год спустя по каким-то причинам пассажирские рейсы на Ту-144 свернули.
13 — Раньше вы комментировали футбол на ТВ. Почему закончили?
— Меня отстранили. Наверное, из-за того, что в репортажах не стеснялся напарника поправлять. Молодые в курсе, кто когда родился, у кого какой вес. А футбола не понимают. Вот мяч попал в руку. Комментатор выдает: «Сейчас назначат свободный удар». Я должен молчать? Откуда «свободный»? Штрафной! За игру-то рукой! Тут же в ушах голос редактора: «Вадим Станиславович, не дискредитируйте коллегу».
Или взяли новую моду говорить — «бровочник», «опорник». Тьфу! Червяки такие есть — бровочники. А опорник — это кран. Только при чем здесь футбол? И почему нельзя по-русски сказать?
14 — Ну и в финале два традиционных вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?
— Скорее да, чем нет. Жеглов, конечно, поступил подло. Но ведь не из корыстного интереса — а ради того, чтобы выйти на след банды и очистить Москву от убийц. Это важнее, чем подброшенный кошелек.
15 — Три «не люблю» на ваш выбор.
— Вранье. Зависть. Лесть.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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