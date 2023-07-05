Никонов: «Все знают, какие у Дзюбы козыри, но наглухо закрыть его мало кому удается»
Экс-тренер «Торпедо» и юношеской сборной России Вадим Никонов в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.
— От Игоря Ледяхова недавно услышал: «Сегодня в РПЛ такой уровень защитников, что Дзюба и в 40 лет будет забивать». Разделяете мысль?
— Так и есть. Все знают, какие у Артема козыри, но наглухо закрыть его мало кому удается. Благодаря габаритам и голевому чутью он одним касанием может решить судьбу матча. Да, годы потихоньку берут свое, уходит скорость, однако в российской лиге Дзюба, как и прежде, эффективен. В «Локомотиве» мы в этом убедились. 8 забитых мячей и 5 голевых за 11 матчей — прекрасный результат!
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0-0
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15
|Рубин
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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