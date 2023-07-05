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Никонов: «Все знают, какие у Дзюбы козыри, но наглухо закрыть его мало кому удается»

Александр Кружков
Обозреватель
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Артем Дзюба.
Фото Global Look Press

Экс-тренер «Торпедо» и юношеской сборной России Вадим Никонов в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

— От Игоря Ледяхова недавно услышал: «Сегодня в РПЛ такой уровень защитников, что Дзюба и в 40 лет будет забивать». Разделяете мысль?

— Так и есть. Все знают, какие у Артема козыри, но наглухо закрыть его мало кому удается. Благодаря габаритам и голевому чутью он одним касанием может решить судьбу матча. Да, годы потихоньку берут свое, уходит скорость, однако в российской лиге Дзюба, как и прежде, эффективен. В «Локомотиве» мы в этом убедились. 8 забитых мячей и 5 голевых за 11 матчей — прекрасный результат!

Игорь Акинфеев и&nbsp;Малком. Вадим Никонов: «Малком — классный футболист. Но для меня лучший — Акинфеев»

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Никонов
2
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
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 - : -
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