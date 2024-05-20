«Пари НН» стал первой командой в истории чемпионатов России, пропустившей 6 голов в двух матчах подряд

«Пари НН» установил антирекорд в истории чемпионатов России, сообщает Opta Sports.

В матче 29-го тура РПЛ нижегородцы на своем поле разгромно проиграли ЦСКА — 2:6. В предыдущем туре «Пари НН» с крупным счетом уступил «Сочи» (1:6).

«Пари НН» стал первой командой в истории чемпионатов России, пропустившей 6 голов в двух матчах подряд.

После поражения от ЦСКА нижегородцы с 29 очками занимают 14-е место в РПЛ за тур до завершения чемпионата.