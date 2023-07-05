Никонов: «Малком — классный футболист. Но для меня лучший — Акинфеев»
Экс-тренер «Торпедо» и юношеской сборной России Вадим Никонов в интервью «СЭ» объяснил, почему лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
— Для многих лучший игрок РПЛ — Малком. Кого назовете вы?
— Бразилец — классный футболист, но я хочу наших ребят отметить. Для меня на первом месте Акинфеев. Он по-прежнему в большом порядке, в каждом матче выручает. Еще и голевые раздает! А в финале Кубка два пенальти отбил. Великий вратарь! Почти как Яшин!
На второе место поставлю Чалова, который за этот год сделал огромный шаг вперед, забил в чемпионате 19 мячей. Без него уже трудно представить армейскую атаку.
Ну а третий — Тюкавин. Невероятно талантливый мальчишка, приглянулся мне с первых же матчей за «Динамо». Смелый, шустрый, постоянно нацелен на ворота. Странно, что в прошлом сезоне Йоканович чаще выпускал на острие Смолова, а не Тюкавина.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
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Урал – ЦСКА
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