Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Никонов: «Малком — классный футболист. Но для меня лучший — Акинфеев»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком.
Фото Global Look Press

Экс-тренер «Торпедо» и юношеской сборной России Вадим Никонов в интервью «СЭ» объяснил, почему лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Для многих лучший игрок РПЛ — Малком. Кого назовете вы?

— Бразилец — классный футболист, но я хочу наших ребят отметить. Для меня на первом месте Акинфеев. Он по-прежнему в большом порядке, в каждом матче выручает. Еще и голевые раздает! А в финале Кубка два пенальти отбил. Великий вратарь! Почти как Яшин!
На второе место поставлю Чалова, который за этот год сделал огромный шаг вперед, забил в чемпионате 19 мячей. Без него уже трудно представить армейскую атаку.

Ну а третий — Тюкавин. Невероятно талантливый мальчишка, приглянулся мне с первых же матчей за «Динамо». Смелый, шустрый, постоянно нацелен на ворота. Странно, что в прошлом сезоне Йоканович чаще выпускал на острие Смолова, а не Тюкавина.

Игорь Акинфеев и&nbsp;Малком. Вадим Никонов: «Малком — классный футболист. Но для меня лучший — Акинфеев»
Игорь Акинфеев
Малком Филипе (Малком)
Федор Чалов
РПЛ
Вадим Никонов
Константин Тюкавин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно
В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Вадим Никонов: «Малком — классный футболист. Но для меня лучший — Акинфеев»
Мане зовут в Саудовскую Аравию, «Бавария» хочет грузинского вратаря, Бальбуэна возвращается в «Динамо»
Ду Кейрос уже забивает за «Зенит». Но побеждает «Црвена Звезда»
Агент Гайча: «Адольфо хотел бы остаться в «Вероне»
«Эспаньол» просит у «Динамо» 10 миллионов евро за Монтеса
Личка начал в «Динамо» с победы. Без новичков и девяти игроков основы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Марсель» не будет подписывать форварда ЦСКА Чалова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости