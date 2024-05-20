«Ливерпуль» объявил о назначении Слота новым главным тренером команды

«Ливерпуль» объявил о назначении нидерландца Арне Слота новым главным тренером команды.

45-летний специалист официально вступит в должность 1 июня.

Слот с 2021 года возглавлял «Фейеноорд». Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Нидерландов, а также выходила в финал Лиги конференций. Ранее голландец работал в «АЗ» и «Камбюре».

19 мая свой последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля» провел Юрген Клопп, который тренировал мерсисайдцев с 2015 года. Команда обыграла «Вулверхэмптон» (2:0) в 38-м туре АПЛ. «Ливерпуль» занял третье место в АПЛ по итогам сезона-2023/24.