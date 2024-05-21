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Дьяков: «Надеюсь, Салтыков сможет реализовать свой потенциал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков назвал, кого бы выбрал открытием сезона-2023/24 в чемпионате России.

«Двоих бы выбрал — Салтыкова и Файзуллаева. Я думаю, они оба хорошо себя проявили в этом сезоне, оба заслуживают награду. Выбрать одного? Салтыков. Почему он? Молодой парень, из самый низов, из «Акрона» пришел, уже успел подписать контракт с «Локомотивом», играет в молодежной сборной. Свой, русский футболист, поэтому отдаю за него этот голос.

Посмотрим, как Салтыков сможет раскрыть свой талант. Не у всех молодых футболистов получается раскрыться. Может резко о себе заявить, а потом что-то пойдет не так. Надеюсь, он сможет реализовать свой потенциал, играть и бороться за звание лучшего игрока не только среди молодых, но и всех», — цитирует «РБ Спорт» Дьякова.

В сезоне 2023/2024 Салтыков сыграл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-salty-kov-otkry-tie-sezona-v-rpl/
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Никита Салтыков
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 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
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 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
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 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
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