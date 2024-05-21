Тренер «Пари НН» Илич не пришел на пресс-конференцию после разгромного поражения от ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич не посетил пресс-конференцию после поражения от ЦСКА (2:6), сообщает matchtv.ru.

Кроме того, 46-летний сербский специалист не пришел на флэш-интервью после игры.

«Пари НН» пропустил шесть мячей во втором матче кряду. В 28-м туре нижегородцы уступили «Сочи» (1:6).

Илич возглавляет «Пари НН» с начала мая. С того момента команда провела три матча, в которых один раз сыграла вничью и дважды уступила. За тур до конца чемпионата России нижегородцы с 29 очками занимают 14-е место в РПЛ.