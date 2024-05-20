«Пари НН» — ЦСКА: Глебов забил шестой гол в ворота хозяев

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ЦСКА забил шестой гол в ворота «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ — 6:2.

На 90-й минуте за армейцев забил Кирилл Глебов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — ЦСКА.