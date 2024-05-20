Игнатов заявил, что ему будет интересно поработать со Станковичем
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отреагировал на назначние Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.
— Как отнеслись к назначению Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»? Помните его, как футболиста?
— Я смотрел Лигу чемпионов в то время, когда он играл. Видел, как он выступал в «Интере», забивал с центра поля. Как футболист — это легенда. Как тренер он тоже завоевал титулы. Будет интересно с ним поработать. Ждем, когда он приедет.
— То есть для вас это авторитетный тренер?
— Для меня любой тренер всегда авторитет, кто бы это ни был. Я всегда говорил, что каждый наставник, который был в моей карьере, что-то мне дал. Я всегда им благодарен. Бывают разные времена, но такова футбольная жизнь. Главное быть честным с самим собой, работать на максимуме, и тогда тренер будет тебя ценить.
— Слишкович остается в тренерском штабе «Спартака». Вас это радует?
— Да, мы рады. Владимир с нами уже очень долгое время. Знает нас и подход к каждому игроку. Хорошо, что он останется. Будет помогать нам, как сейчас, — приводит слова Игнатова «Евро-Футбол.Ру».
«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».
Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».
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1
|Динамо
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|53-38
|56
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2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
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3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
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4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
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5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
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6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
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7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
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8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
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9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
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10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
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11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
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12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
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13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
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14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
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15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
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16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
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Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
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Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
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Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
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Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
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Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
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Пари НН – ЦСКА
|2 : 6
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
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Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
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Максим Глушенков
Локомотив
|15
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4