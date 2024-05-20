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20 мая, 22:00

Игнатов заявил, что ему будет интересно поработать со Станковичем

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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отреагировал на назначние Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

— Как отнеслись к назначению Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»? Помните его, как футболиста?

— Я смотрел Лигу чемпионов в то время, когда он играл. Видел, как он выступал в «Интере», забивал с центра поля. Как футболист — это легенда. Как тренер он тоже завоевал титулы. Будет интересно с ним поработать. Ждем, когда он приедет.

— То есть для вас это авторитетный тренер?

— Для меня любой тренер всегда авторитет, кто бы это ни был. Я всегда говорил, что каждый наставник, который был в моей карьере, что-то мне дал. Я всегда им благодарен. Бывают разные времена, но такова футбольная жизнь. Главное быть честным с самим собой, работать на максимуме, и тогда тренер будет тебя ценить.

— Слишкович остается в тренерском штабе «Спартака». Вас это радует?

— Да, мы рады. Владимир с нами уже очень долгое время. Знает нас и подход к каждому игроку. Хорошо, что он останется. Будет помогать нам, как сейчас, — приводит слова Игнатова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
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2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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