«Пари НН» — ЦСКА: видео голов

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ЦСКА на выезде встречается с «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ.

10-я минута: Иван Обляков — 0:1

22-я минута: Тамерлан Мусаев — 0:2

37-я минута: Саша Зделар — 0:3

48-я минута: Дмитрий Стоцкий — 1:3

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — ЦСКА.