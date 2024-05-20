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Сегодня, 22:03

Гендиректор «Пари НН» о крупном поражении от ЦСКА: «Злой рок продолжает нас преследовать»

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал крупное поражение нижегородцев от ЦСКА (2:6) в 29-м туре РПЛ.

«Не сдаваться. Не отступать. Надо биться до последнего момента. И верить только в свои силы. Сегодня тот самый момент, когда почти весь Стадион болел за наших парней. Но злой рок продолжает преследовать их. Есть еще шансы. Есть еще силы. Есть еще воля. Вперед, за Нижний!»  написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Перед заключительным туром чемпионата России «Пари НН» располагается на 14-м месте в таблице с 29 очками.

В следующем матче нижегородцы встретятся с «Крыльями Советов» 25 мая.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Давид Мелик-Гусейнов
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РПЛ: расписание матчей и время начала игр 30 тура чемпионата России

«Спартак» потерял шансы на медали, «Сочи» вылетел: таблица РПЛ после 29-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 2 : 6
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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