«Динамо» не рассматривает возможность подписания Джикии

По информации «СЭ», «Динамо» не заинтересовано в подписании защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Кандидатура 30-летнего россиянина не обсуждалась в руководстве клуба.

«Динамо» также не рассматривает возможность подписания защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова и не планирует усиливать центр обороны — в команде считают, что эта позиция укомплектована.

18 мая «Спартак» объявил о том, что Джикия покинет красно-белых по окончании сезона-2023/24.