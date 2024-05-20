Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:00

РПЛ: расписание матчей и время начала игр 30 тура чемпионата России

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 25 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кубок чемпиона России.
Фото «СЭ»

Чемпионат России по футболу-2023/2024 завершится в субботу, 25 мая. В этот день состоятся все матчи заключительного, 30-го тура. Время начала игр — в 16:30 по московскому времени.

Также в этот день определится чемпион России. На данный момент «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 56 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 54 очками, «Краснодар» — третий с 53 очками. Все три команды сохраняют шансы на чемпионство. В заключительном, 30-м туре «Краснодар» примет на своем поле «Динамо», а «Зенит» сыграет дома против «Ростова».

«Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть «Краснодару». «Быкам» нужно победить бело-голубых и надеяться на то, что «Зенит» не победит «Ростов». Команде из Санкт-Петербурга необходимо побеждать ростовчан и рассчитывать на победу «Краснодара» над «Динамо».

РПЛ: расписание матчей и время начала игр 30 тура чемпионата России

25 мая, суббота

«Зенит» — «Ростов»

«Краснодар» — «Динамо»
«Крылья Советов» — «Пари НН»
ЦСКА — «Урал»
«Рубин» — «Сочи»
«Балтика» — «Локомотив»
«Факел» — «Ахмат»
«Оренбург» — «Спартак»
*Время начала матчей — в 16:30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
0
Читайте также
Тихонов не преклонил знамя СССР перед президентом США на Олимпиаде-80
Камилу Джорджи обвиняют в разграблении виллы в Тоскане
Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины закончился 20 мая
Слишкович стал главным тренером, а Джикия нашел новый клуб. Но как же плохо красно-белые расстаются с легендами. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ
Политолог назвал странным совпадением гибель Раиси после покушения на Фицо и угроз Вучичу
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Сочи» вылетел, но пять клубов все еще на грани. Расклады борьбы за выживание в РПЛ
«Пари НН» может вылететь напрямую. Для этого необходимы два условия
Сожалеет ли Бердыев о своем решении? Биджиев справился. Махачкала — в РПЛ!
Гаджиев считает, что возможность получить тонну самогона расслабит «Ростов» перед матчем с «Зенитом»
Гаджиев — о матче «Краснодар» — «Динамо»: «Разница в две копейки, результат может быть любой»
Агент Тюкавина ответил на вопрос об участии нападающего в матче с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» — ЦСКА: видео голов

Гендиректор «Пари НН» о крупном поражении от ЦСКА: «Злой рок продолжает нас преследовать»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 2 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости