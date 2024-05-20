Чемпионат России по футболу-2023/2024 завершится в субботу, 25 мая. В этот день состоятся все матчи заключительного, 30-го тура. Время начала игр — в 16:30 по московскому времени.

Также в этот день определится чемпион России. На данный момент «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 56 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 54 очками, «Краснодар» — третий с 53 очками. Все три команды сохраняют шансы на чемпионство. В заключительном, 30-м туре «Краснодар» примет на своем поле «Динамо», а «Зенит» сыграет дома против «Ростова».

«Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть «Краснодару». «Быкам» нужно победить бело-голубых и надеяться на то, что «Зенит» не победит «Ростов». Команде из Санкт-Петербурга необходимо побеждать ростовчан и рассчитывать на победу «Краснодара» над «Динамо».

РПЛ: расписание матчей и время начала игр 30 тура чемпионата России

25 мая, суббота

«Зенит» — «Ростов»

«Краснодар» — «Динамо»

«Крылья Советов» — «Пари НН»

ЦСКА — «Урал»

«Рубин» — «Сочи»

«Балтика» — «Локомотив»

«Факел» — «Ахмат»

«Оренбург» — «Спартак»

*Время начала матчей — в 16:30 по московскому времени.

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