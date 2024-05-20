«Пари НН» — ЦСКА: Заболотный забил пятый мяч армейцев

ЦСКА забил пятый гол в ворота «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ — 5:2.

На 83-й минуте за армейцев забил Антон Заболотный. Свою вторую голевую передачу в этом матче отдал Аббосбек Файзуллаев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — ЦСКА.