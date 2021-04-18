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«Спартак» в меньшинстве разгромно проиграл «Уфе» на своем поле

20:55
18 апреля. Москва. «Спартак» — «Уфа». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 апреля. Москва. «Спартак» — «Уфа». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» проиграл «Уфе» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 0:3.

В составе уфимцев дублем отличился Владислав Камилов, еще один гол на счету Филипа Мрзляка. На 80-й минуте защитник красно-белых Самюэль Жиго получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Футболист пропустит встречу 27-го тура против ЦСКА, которая состоится 25 апреля.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах. «Уфа» опередила «Ротор» и поднялась из зоны вылета в зону стыковых матчей. Уфимцы идут на 14-й строчке с 20 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

26-й тур

«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 0:3 (0:1)

Голы: Камилов, 45 (0:1). Мрзляк, 48 (0:2). Камилов, 87 (0:3).

Нереализованный пенальти: Камилов, 87 (вратарь)

«Спартак» (Москва): Максименко, Кутепов, Маслов (Маркитесов, 68), Жиго, Мозес, Умяров, Крал (Хендрикс, 52), Зобнин, Ларссон, Понсе (Игнатов, 90+2), Промес (Литвинов, 90+2).

«Уфа»: Беленов, Бауэр, Йокич, Никитин, Табидзе, Морозов, Мрзляк (Сысуев, 78), Иванов (Бизоза, 78), Камилов, Кротов (Жамалетдинов, 62), Андрич (Голубев, 70).

Предупреждения: Промес, 7. Понсе, 11. Табидзе, 27. Жиго, 28. Кутепов, 86. Бизоза, 88.

Удаление: Жиго, 79 (удар локтем, вторая ж.к.).

Судьи: Мешков (Дмитров). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Сухой (Люберцы). Аверьянов (Москва).

18 апреля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Спартак — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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