«Спартак» в меньшинстве разгромно проиграл «Уфе» на своем поле
«Спартак» проиграл «Уфе» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 0:3.
В составе уфимцев дублем отличился Владислав Камилов, еще один гол на счету Филипа Мрзляка. На 80-й минуте защитник красно-белых Самюэль Жиго получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Футболист пропустит встречу 27-го тура против ЦСКА, которая состоится 25 апреля.
«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах. «Уфа» опередила «Ротор» и поднялась из зоны вылета в зону стыковых матчей. Уфимцы идут на 14-й строчке с 20 очками.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
26-й тур
«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 0:3 (0:1)
Голы: Камилов, 45 (0:1). Мрзляк, 48 (0:2). Камилов, 87 (0:3).
Нереализованный пенальти: Камилов, 87 (вратарь)
«Спартак» (Москва): Максименко, Кутепов, Маслов (Маркитесов, 68), Жиго, Мозес, Умяров, Крал (Хендрикс, 52), Зобнин, Ларссон, Понсе (Игнатов, 90+2), Промес (Литвинов, 90+2).
«Уфа»: Беленов, Бауэр, Йокич, Никитин, Табидзе, Морозов, Мрзляк (Сысуев, 78), Иванов (Бизоза, 78), Камилов, Кротов (Жамалетдинов, 62), Андрич (Голубев, 70).
Предупреждения: Промес, 7. Понсе, 11. Табидзе, 27. Жиго, 28. Кутепов, 86. Бизоза, 88.
Удаление: Жиго, 79 (удар локтем, вторая ж.к.).
Судьи: Мешков (Дмитров). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Сухой (Люберцы). Аверьянов (Москва).
18 апреля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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