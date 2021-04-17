Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ, 26-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:15
«Краснодар» на своем поле примет «Зенит» в центральной встрече 26-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле примет «Зенит» в центральной встрече 26-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
26-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

17 апреля, суббота

«Ахмат» — «Химки»

Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 14.00 (Матч Премьер)

Ахмат — Химки

«Локомотив» — «Ростов»

Москва. Стадион «РЖД Арена». 16.30 (Матч ТВ)

Локомотив — Ростов

«Ротор» — «Динамо»

Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 16.30 (Матч Премьер)

Ротор — Динамо

«Краснодар» — «Зенит»

Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч ТВ)

Краснодар — Зенит

18 апреля, воскресенье

«Урал» — «Рубин»

Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 12.00 (Матч ТВ)

Урал — Рубин

«Арсенал» — «Тамбов»

Тула. Стадион «Арсенал». 14.00 (Матч Премьер)

Арсенал Т — Тамбов

«Сочи» — ЦСКА

Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер)

Сочи — ЦСКА

«Спартак» — «Уфа»

Москва. Стадион «Открытие банк Арена». 19.00 (Матч Премьер)

Спартак — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3748
Все опросы
Как сыграет «Спартак» с командой своего бывшего директора Шамиля Газизова?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры