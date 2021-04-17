РПЛ, 26-й тур: расписание и трансляции всех матчей
17 апреля, суббота
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 14.00 (Матч Премьер)
Москва. Стадион «РЖД Арена». 16.30 (Матч ТВ)
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 16.30 (Матч Премьер)
Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (Матч ТВ)
18 апреля, воскресенье
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 12.00 (Матч ТВ)
Тула. Стадион «Арсенал». 14.00 (Матч Премьер)
Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер)
Москва. Стадион «Открытие банк Арена». 19.00 (Матч Премьер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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