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«Спартак» — «Уфа»: гости забили третий гол

20:48
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«Уфа» забила третий гол в гостевом матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 3:0.

Вратарь красно-белых Александр Максименко отбил удар Владислава Камилова с пенальти, но хавбек «Уфы» первым успел на добивание.

Спартак — Уфа

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