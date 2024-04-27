Булыкин назвал скучным матч ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча перенесенного 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

«Игра была скучная, но в то же время понятно, что и тем и тем нужны очки, все хотят хорошо сыграть, взять эти очки. Понятное дело, что давление и напряжение, которые были у команд, не давали им сыграть в зрелищный футбол. Очки тут на вес бронзы, и были очень важны. Это довлело над командами и тренерами, никто не хотел рисковать, а хотели не проиграть, что в конечном счете сделало игру ничейной, практически без голевых действий», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».