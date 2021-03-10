Тульский «Арсенал» разгромил «Тамбов» в матче молодежных команд

«Арсенал» из Тулы принимал «Тамбов» в 17-м туре чемпионата России среди молодежных команд. Туляки разгромили соперника с теннисным счетом — 6:1.

Молодежные команды

17-й тур

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 6:1 (3:1)

Голы: Суханов, 3 — с пенальти (1:0). Стрельчук, 6 (2:0). Яшин, 16 (2:1). Баныкин, 20 (3:1). Тузиков, 63 (4:1). Лейбин, 81 — с пенальти (5:1). Лейбин, 89 (6:1).

Удаление: Жеребятьев (Тамбов — мол.), 31.

Судья: Евдокимов (Россия).

10 марта. Тула. Стадион «СШ Арсенал».