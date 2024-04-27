ЭСК рассмотрит три эпизода по итогам матча «Пари НН» — «Локомотив»

«Пари НН» и «Локомотив» обратились в ЭСК по итогам матча 21-го тура (2:3), об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникации РФС.

ЭСК рассмотрит три эпизода.

«Пари НН» попросил рассмотреть эпизоды с назначением пенальти на 87-й минуте и неназначением пенальти в ворота московского клуба на восьмой добавленной к основному времени минуте матча.

«Локомотив» попросил комитет рассмотреть неназначение пенальти в ворота «Пари НН» на 32-й минуте игры.