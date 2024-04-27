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Судейство

Сегодня, 12:10

ЭСК рассмотрит три эпизода по итогам матча «Пари НН» — «Локомотив»

Константин Белов
Корреспондент
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«Пари НН» и «Локомотив» обратились в ЭСК по итогам матча 21-го тура (2:3), об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникации РФС.

ЭСК рассмотрит три эпизода.

«Пари НН» попросил рассмотреть эпизоды с назначением пенальти на 87-й минуте и неназначением пенальти в ворота московского клуба на восьмой добавленной к основному времени минуте матча.

«Локомотив» попросил комитет рассмотреть неназначение пенальти в ворота «Пари НН» на 32-й минуте игры.

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Степашин назвал важнейшие матчи для «Динамо» в концовке сезона
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
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Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
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